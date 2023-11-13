HP начала ликвидацию дочерней компании в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

HP начала ликвидацию дочерней компании в россии

Фондовый рынок
27
HP начала ликвидацию дочерней компании в россии
HP начала ликвидацию дочерней компании в россии
российская дочерняя компания HP — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации.
Об этом пишет Forbes russia со ссылкой на данные Федресурса рф.
Компания HP Inc., занимающаяся выпуском персональных компьютеров и принтеров, отделилась от компании Hewlett-Packard в 2015 году. В результате раздела появилась также Hewlett Packard Enterprise (HPE; разрабатывает и производит корпоративные IT-системы).
российская «дочка» HPE — «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» — пока продолжает работу в россии, но обратится в суд с заявлением о банкротстве, свидетельствуют данные Федресурса рф.
«ЭйчПи Инк» зарегистрировали в рф в 2015 году. В 2022 году компания приняла решение о прекращении работы в россии и приостановила поставки и техническое обслуживание.
Читайте также
По итогам 2022 года выручка «ЭйчПи Инк» снизилась на 64% год к году, до 15 млрд рублей, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей.
При этом российская дочерняя компания HP сократила персонал: его численность снизилась с 215 сотрудников по итогам 2021 года до 119 по итогам 2022-го.
российская «дочка» HP расторгла договоры аренды офиса в бизнес-центре «Метрополис», автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников. Она также прекратила сдачу в лизинг оборудования для предоставления услуг печати и выкупила предоставленное в лизинг оборудование, а также услуги по техобслуживанию и поддержке.
По словам опрошенных изданием юристов, у компании есть несколько судебных процессов общей суммой более 150 млн рублей. Ликвидация компании может быть усложнена при наличии исков, объяснил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. В некоторых случаях иски могут быть причиной отмены ликвидации, добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.