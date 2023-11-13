HP начала ликвидацию дочерней компании в россии — Finance.ua

HP начала ликвидацию дочерней компании в россии Сегодня 06:23 — Фондовый рынок

HP начала ликвидацию дочерней компании в россии

российская дочерняя компания HP — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации.

Об этом пишет Forbes russia со ссылкой на данные Федресурса рф.

Компания HP Inc., занимающаяся выпуском персональных компьютеров и принтеров, отделилась от компании Hewlett-Packard в 2015 году. В результате раздела появилась также Hewlett Packard Enterprise (HPE; разрабатывает и производит корпоративные IT-системы).

российская «дочка» HPE — «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» — пока продолжает работу в россии, но обратится в суд с заявлением о банкротстве, свидетельствуют данные Федресурса рф.

«ЭйчПи Инк» зарегистрировали в рф в 2015 году. В 2022 году компания приняла решение о прекращении работы в россии и приостановила поставки и техническое обслуживание.

По итогам 2022 года выручка «ЭйчПи Инк» снизилась на 64% год к году, до 15 млрд рублей, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей.

При этом российская дочерняя компания HP сократила персонал: его численность снизилась с 215 сотрудников по итогам 2021 года до 119 по итогам 2022-го.

российская «дочка» HP расторгла договоры аренды офиса в бизнес-центре «Метрополис», автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников. Она также прекратила сдачу в лизинг оборудования для предоставления услуг печати и выкупила предоставленное в лизинг оборудование, а также услуги по техобслуживанию и поддержке.

По словам опрошенных изданием юристов, у компании есть несколько судебных процессов общей суммой более 150 млн рублей. Ликвидация компании может быть усложнена при наличии исков, объяснил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. В некоторых случаях иски могут быть причиной отмены ликвидации, добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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