Финские компании почти полностью вышли из россии: работают всего 2% — Finance.ua
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Финские компании почти полностью вышли из россии: работают всего 2%

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Об этом свидетельствует свежий опрос экспортных директоров торговых палат, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.
К моменту начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года около 80% экспортных компаний работали в россии.
18% компаний сообщили, что они столкнулись с попытками обойти санкции против россии. Особенно много было запросов из стран Центральной Азии.
Опрос директоров торговых палат был проведен с 24 по 27 октября. Ответы были получены почти от сотни экспортных компаний.
Как сообщалось, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко.
Напомним, Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, которая вышла из Международного инвестиционного банка (МИБ) — его окрестили «российским шпионским банком» из-за тесной связи с рф.
По материалам:
Економічна Правда
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