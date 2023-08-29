Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства — Finance.ua
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Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства

Казна и Политика
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Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства
Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства
Кабинет министров внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции. Иностранцам, служащим в Силах обороны Украины, будет проще получить гражданство.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Документом расширен круг иностранцев, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, прослужившими в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии три и более лет.
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Кроме того, круг расширен лицами, которые служили в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.
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Также отнесена к полномочиям Минобороны и Нацгвардии подача предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.
Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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