Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства — Finance.ua

Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Иностранцам, которые воюют за Украину, упростили получение гражданства

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции. Иностранцам, служащим в Силах обороны Украины, будет проще получить гражданство.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Документом расширен круг иностранцев, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, прослужившими в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии три и более лет.

Кроме того, круг расширен лицами, которые служили в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Также отнесена к полномочиям Минобороны и Нацгвардии подача предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

Уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

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