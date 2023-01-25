Инфляция в Венесуэле составила 234% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в Венесуэле составила 234%

Мир
0
Инфляция в Венесуэле составила 234%
Инфляция в Венесуэле составила 234%
По итогам 2022 года инфляция в Венесуэле составила 234%.
Об этом заявила вице-президент республики Делси Родригес во время встречи с лидерами турецкого и венесуэльского бизнеса, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что с ноября Центральный банк Венесуэлы не публикует статистику об инфляции, последняя официальная информация касалась октября, когда повышение цен составило 6,2%.
Читайте также
«В течение нескольких месяцев президент-социалист Николас Мадуро и его правительство могли сдерживать инфляцию потребительских цен с помощью жесткой экономической политики, включая фиксирование обменного курса, ограничение государственных расходов и повышение налогов. Но с ноября в этой стратегии появились трещины», — пишет Reuters.
Место для вашей рекламы
По данным агентства, цены в стране быстро растут, поскольку боливар обесценивается по отношению к доллару.
«В 2018 году значение инфляции составило 130 000%, а 2022 год мы заканчиваем с 234%. Для нас это является основополагающим фактором в социальной повестке дня, ведь нам известно, как повышение цен оказывает непосредственное влияние на жизнь народов», — цитирует Родригес агентство EFE.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.