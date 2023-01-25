Инфляция в Венесуэле составила 234% — Finance.ua

Инфляция в Венесуэле составила 234% Сегодня 04:31 — Мир

Инфляция в Венесуэле составила 234%

По итогам 2022 года инфляция в Венесуэле составила 234%.

Об этом заявила вице-президент республики Делси Родригес во время встречи с лидерами турецкого и венесуэльского бизнеса, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что с ноября Центральный банк Венесуэлы не публикует статистику об инфляции, последняя официальная информация касалась октября, когда повышение цен составило 6,2%.

Читайте также Бразилия и Аргентина выпустят общую валюту

«В течение нескольких месяцев президент-социалист Николас Мадуро и его правительство могли сдерживать инфляцию потребительских цен с помощью жесткой экономической политики, включая фиксирование обменного курса, ограничение государственных расходов и повышение налогов. Но с ноября в этой стратегии появились трещины», — пишет Reuters.

По данным агентства, цены в стране быстро растут, поскольку боливар обесценивается по отношению к доллару.

«В 2018 году значение инфляции составило 130 000%, а 2022 год мы заканчиваем с 234%. Для нас это является основополагающим фактором в социальной повестке дня, ведь нам известно, как повышение цен оказывает непосредственное влияние на жизнь народов», — цитирует Родригес агентство EFE.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.