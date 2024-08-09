Инфляция в Украине в июле 2024 г. упала до 0%, в годовом измерении выросла до 5,4% — Госстат — Finance.ua

Инфляция в Украине в июле 2024 г. упала до 0%, в годовом измерении выросла до 5,4% — Госстат Сегодня 17:55 — Личные финансы

Инфляция в Украине в июле 2024 г. упала до 0%, в годовом измерении выросла до 5,4% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июле 2024 г. упал до нуля после ускорения в июне до 2,2% с 0,6% в мае.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Статведомство напомнило, что в июле 2023 года потребительские цены снизились на 0,6%, так что в годовом измерении инфляция по итогам июля текущего года выросла до 5,4% с 4,8% по итогам июня и 3,3% по итогам мая.

В июле-2024 базовая инфляция выросла до 0,7% с 0,5% в июне и 0,3% в мае. С учетом того, что в июле-2023 она равнялась нулю, в годовом исчислении базовая инфляция по итогам прошлого месяца выросла до 5,7% с 5% по итогам июня и 4,4% по итогам мая.

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Как сообщалось, инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка 2022 года до 26,6% с 10,0% в 2021 году.

Нацбанк в конце июля ухудшил прогноз инфляции на этот год с 8,2 до 8,5%. НБУ ожидает увеличения инфляции по итогам третьего квартала текущего года до 7,9%. По его прогнозам, ускорение роста потребительских цен продолжится и в первом квартале 2025 года, когда инфляция достигнет пика — 9,7%, после чего начнет снижаться.

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