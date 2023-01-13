Инфляция в США снижается шестой месяц подряд — Finance.ua

Инфляция в США снижается шестой месяц подряд Сегодня 11:45 — Мир

Инфляция в США снижается шестой месяц подряд

В прошлом месяце рост потребительских цен в США снова замедлился, что укрепляет надежды на то, что влияние инфляции на экономику продолжит ослабевать в этом году и, возможно, потребует менее решительных действий со стороны Федеральной резервной системы для ее контроля.

Об этом сообщает AP.

Инфляция в США снизилась до 6,5% в декабре по сравнению с годом ранее, сообщило правительство в четверг. Замедление инфляции в годовом исчислении продолжается шесть месяцев подряд, упав с 7,1% в ноябре. В месячном измерении цены фактически снизились на 0,1% с ноября по декабрь, что стало первым таким падением с мая 2020 года.

Более мягкие показатели добавляют растущих признаков того, что худший всплеск инфляции за четыре десятилетия неуклонно слабеет. Упавшие цены на газ, вероятно, продолжат снижать общую инфляцию в течение ближайших месяцев. Вопросы запутанных цепочек поставок в значительной степени разрешились. Это помогает снизить стоимость товаров, начиная от автомобилей и обуви и заканчивая мебелью и спортивными товарами, указывает издание.

«Это отправная точка для гораздо лучших показателей инфляции, которые должны укрепить доверие потребителей и бизнеса», — сказал Джо Брусуэлас, главный экономист налоговых консультантов RSM.

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Более низкие показатели инфляции в декабре повышают вероятность того, что ФРС замедлит повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. ФРС может повысить базовую ставку только на четверть пункта на следующем заседании, которое пройдет 1 февраля после повышения на полпункта в декабре и четырех повышений на три четверти пункта до этого.

Чиновники ФРС дали понять, что намерены поднять свою ключевую ставку выше 5% — шаг, который, вероятно, сохранит высокие ставки по ипотечным кредитам, а также стоимость автокредитов и бизнес-кредитов. Более высокие ставки ФРС предназначены для замедления издержек, охлаждения экономики и сдерживания инфляции.

Но если инфляция продолжит снижаться, ФРС может приостановить повышение ставок, говорят некоторые экономисты, или может быть только одно дополнительное повышение в марте, а затем — пауза. Цены на фьючерсы показывают, что инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать ставки до конца года, хотя в протоколе декабрьского заседания отмечается, что ни один из 19 ее членов не предвидит снижения ставок в этом году.

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УНН По материалам:

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