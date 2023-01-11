Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепления курса гривны — Finance.ua

Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепления курса гривны Сегодня 19:48 — Личные финансы

Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепления курса гривны

При устойчивой ситуации на фронте можно ожидать стабильного курса гривны. Нацбанк не видит необходимости ни в переходе на гибкий курс, ни в смещении фиксации курса.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил экономист, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Но, по его словам, следует дождаться подсчета влияния ударов по энергетической инфраструктуре.

По мнению экономиста, с учетом значительных поступлений валюты от международных партнеров в качестве помощи Украине потребности в смещении фиксации курса нет.

Цены стабилизируются

«Инфляция везде в мире пошла на убыль. Был скачок даже в тех странах, где нет войны. В странах Восточной Европы инфляция достигала 20%, при том, что у Украины сейчас подбирается до 30% в годовом измерении», — сообщил Вышлинский.

По словам экономиста, по всему миру идет снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты. Из-за этого происходит торможение роста цен на продовольствие.

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«В Украине следовало бы также ожидать уменьшения инфляционного давления, но у нас появился новый фактор — удары по энергетике», — отметил Глеб Вышлинский.

Экономист считает, что массовое использование генераторов — хороший признак устойчивости украинского бизнеса и народа, но это приводит к росту цен на продукты питания. Но, по его мнению, как только Украина переживет зиму — можно ожидать стабилизации цен.

«Будет исчерпано влияние ограничений по логистике и дорогостоящей электроэнергии, получаемой из генераторов, а не из высокоэффективной энергетической генерации, работавшей в нормальном режиме до российских террористических обстрелов», — подытожил экономист Глеб Вышлинский.

В то же время, экономический эксперт Олег Пендзин считает, что не стоит ожидать удешевления чего-либо в ближайшее время.

«В макроэкономических показателях, которые были заложены в бюджет 2023 года, инфляция предусматривается 28%. То есть, что такое инфляция — это индекс роста потребительских цен. Следовательно, правительство, формируя основные показатели бюджета на 2023 год, рассчитывало с инфляцией в 28%», — отмечает Пендзин.

Эксперт подчеркивает, что речь идет об общей инфляции, которая учитывает и цены на товары долгосрочного использования, на холодильники, телевизоры, на энергоносители, управляемые и регулируемые государством.

«Поэтому в реальной действительности цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Надо быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году», — рассказывает он.

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Телеканал 24 По материалам:

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