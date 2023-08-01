Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за полтора года — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за полтора года

Мир
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Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за полтора года
Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за полтора года
Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 5,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,5% в июне и достигла минимума с января 2022 года.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Снижение темпов отмечается третий месяц подряд. Июльский показатель совпал с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.
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Стоимость энергоносителей в еврозоне в июле упала на 6,1% в годовом выражении после снижения на 5,6% в июне. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 10,8% с 11,6%.
Тем временем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) не изменились по сравнению с прошлым месяцем и составили 5,5% в годовом выражении. Прогноз для данного показателя составлял 5,4%.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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