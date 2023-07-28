Глобальные центробанки меняют политику с победой над инфляцией, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глобальные центробанки меняют политику с победой над инфляцией, — Reuters

19
Ведущие центральные банки продолжили очередной раунд повышения процентных ставок на этой неделе, несмотря на замедление инфляции. Однако годовому циклу усиления денежно-кредитной политики может прийти конец.
Об этом сообщает Reuters.
Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили ставки на этой неделе на четверть процентного пункта, как и ожидалось, и оставили открытой возможность дальнейшего повышения, если инфляция не продолжит снижение, которое начало происходить быстрее, чем прогнозировалось по обе стороны Атлантики.
Базовая процентная ставка ФРС теперь находится в диапазоне 5,25%-5,50%, в то время как основная ставка ЕЦБ составляет 3,75%.
Ожидается, что Банк Англии снова повысит ставки на следующей неделе после аналогичных положительных новостей по инфляции. Между тем в пятницу Банк Японии начал дебаты о планах положить конец своей сверхмягкой политике.

Цикл повышения ставок

В Европе и Соединенных Штатах с прошлого года среди самых высоких политиков распространена риторика о повышении ставки. Но сейчас это сочетается с более широким взглядом того, как цены развиваются вместе с экономикой в ​​целом.
«Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем позволить себе быть немного терпеливыми», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду после решения ФРС поднять ставки в 11-й раз за последнее время.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.