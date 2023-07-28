Глобальные центробанки меняют политику с победой над инфляцией, — Reuters Сегодня 15:14

Ведущие центральные банки продолжили очередной раунд повышения процентных ставок на этой неделе, несмотря на замедление инфляции. Однако годовому циклу усиления денежно-кредитной политики может прийти конец.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили ставки на этой неделе на четверть процентного пункта, как и ожидалось, и оставили открытой возможность дальнейшего повышения, если инфляция не продолжит снижение, которое начало происходить быстрее, чем прогнозировалось по обе стороны Атлантики.

Базовая процентная ставка ФРС теперь находится в диапазоне 5,25%-5,50%, в то время как основная ставка ЕЦБ составляет 3,75%.

Ожидается, что Банк Англии снова повысит ставки на следующей неделе после аналогичных положительных новостей по инфляции. Между тем в пятницу Банк Японии начал дебаты о планах положить конец своей сверхмягкой политике.

Цикл повышения ставок

В Европе и Соединенных Штатах с прошлого года среди самых высоких политиков распространена риторика о повышении ставки. Но сейчас это сочетается с более широким взглядом того, как цены развиваются вместе с экономикой в ​​целом.

«Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем позволить себе быть немного терпеливыми», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду после решения ФРС поднять ставки в 11-й раз за последнее время.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.