Глобальные центробанки меняют политику с победой над инфляцией, — Reuters
Ведущие центральные банки продолжили очередной раунд повышения процентных ставок на этой неделе, несмотря на замедление инфляции. Однако годовому циклу усиления денежно-кредитной политики может прийти конец.
Об этом сообщает Reuters.
Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили ставки на этой неделе на четверть процентного пункта, как и ожидалось, и оставили открытой возможность дальнейшего повышения, если инфляция не продолжит снижение, которое начало происходить быстрее, чем прогнозировалось по обе стороны Атлантики.
Базовая процентная ставка ФРС теперь находится в диапазоне 5,25%-5,50%, в то время как основная ставка ЕЦБ составляет 3,75%.
Ожидается, что Банк Англии снова повысит ставки на следующей неделе после аналогичных положительных новостей по инфляции. Между тем в пятницу Банк Японии начал дебаты о планах положить конец своей сверхмягкой политике.
Цикл повышения ставок
В Европе и Соединенных Штатах с прошлого года среди самых высоких политиков распространена риторика о повышении ставки. Но сейчас это сочетается с более широким взглядом того, как цены развиваются вместе с экономикой в целом.
«Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем позволить себе быть немного терпеливыми», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду после решения ФРС поднять ставки в 11-й раз за последнее время.
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