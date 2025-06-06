Инфляция превысила прогноз, но летом ожидается спад — НБУ Сегодня 08:30 — Личные финансы

Инфляция превысила прогноз, но летом ожидается спад — НБУ

В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом исчислении.

По оценкам Национального банка, в мае она продолжила расти и даже превысила ожидаемую траекторию.

Рост цен на продовольственные товары частично связан с неблагоприятными погодными условиями — весенние заморозки повысили стоимость первых овощей и фруктов нового урожая.

В то же время базовая инфляция (без учета сезонных и административно регулируемых цен) в апреле замедлилась, но уже в мае снова пошла вверх, примерно в пределах прогноза. Основными факторами остаются устойчивый спрос со стороны населения и рост издержек бизнеса, в том числе на оплату труда.

НБУ ожидает, что летом инфляция начнет снижаться. Этому могут поспособствовать:

новые урожаи овощей и фруктов;

улучшение ситуации в энергетике;

снижение мировых цен на нефть;

меньше внешнее ценовое давление;

влияние монетарной политики.

Дополнительный эффект будет иметь высокая база сравнения — в июне прошлого года стоимость электроэнергии для населения выросла, и теперь цены сравниваются с более высокими значениями.

Главные риски для экономики

Главным риском стабильности цен остается полномасштабная война. Она создает угрозы для экономического потенциала из-за потерь населения, территорий и производств. Кроме этого, могут возникать:

новые бюджетные нужды для обороны;

повреждение инфраструктуры, в частности энергетической;

углубление трудового дефицита из-за миграции.

Еще одним немаловажным фактором может стать влияние погодных условий на урожай. Если он будет отрицательным, это снова приведет к росту цен на продукты.

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Кроме того, существуют внешние риски, связанные с геополитической нестабильностью и торговыми спорами между крупными экономиками, которые могут снизить спрос на украинскую продукцию и усложнить международное финансирование.

Среди возможных положительных вариантов развития событий — усиление поддержки от партнеров, в том числе за счет использования замороженных российских активов, и активизация процессов евроинтеграции и восстановления инфраструктуры, включая энергетику.

Напомним, правление Национального банка 5 июня приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до 5% Нацбанк будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом.

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