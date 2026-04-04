Infiniti представила новое кросс-купе QX65 (фото) 04.04.2026

Премиальный бренд Infiniti представил новое кросс-купе Infiniti QX65. Модель получила стильный дизайн, богатое оснащение и полный привод.

QX65 построен на базе Infiniti QX60, но получил более эмоциональный и спортивный дизайн в стиле названном Artistry in Motion.

Передняя часть отличается трехмерной решеткой радиатора с подсвеченным логотипом и разделенной оптикой: дневные ходовые огни расположены отдельно от основных фар. Дополнительный эффект создает система световой анимации, проектирующая узоры на землю.



Силуэт кросс-купе формирует наклонную крышу и динамичное лобовое стекло, что почти не повлияло на пространство в салоне; запас над головой пассажиров второго ряда уменьшился лишь на 15 мм.

Автомобиль получил колеса диаметром до 21 дюйма, сплошную LED-полосу задних фонарей и компактный спойлер.

Габариты почти повторяют QX60: длина составляет 5,04 м, но QX65 на 10 мм длиннее и при этом — только пятиместный. От третьего ряда отказались в пользу дизайна, что повлияло и на объем багажника, который стал меньше по сравнению с базовой моделью.

Интерьер почти полностью позаимствован у QX60, но с акцентом на комфорт и технологии. В стандарте — цифровая панель приборов и мультимедийная система с интеграцией Google Maps, Google Assistant и магазина приложений. Также предусмотрены подогрев сидений, панорамная крыша, беспроводная зарядка и аудиосистема.

В версии Sport добавляются премиальные материалы, вентиляция сидений и более мощная аудиосистема Klipsch с 16 динамиками, а топовая комплектация Autograph получает кожаный салон с массажем, проекционный дисплей и аудиосистему на 20 динамиков с функцией индивидуального звучания для водителя.

Под капотом — 2,0-литровый турбодвигатель на 268 л.с., работающий с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Все версии оснащаются полным приводом и могут буксироваться до 2,7 тонны. В будущем ожидается появление более мощного V6 и, возможно, спортивной модификации Red Sport.

Среди технологий безопасности — комплекс ProPILOT Assist, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и система удержания в полосе. В топовой версии доступна система ProPILOT Assist 2.1, которая позволяет движение по трассе без рук на руле.

Производство модели стартует на заводе в США, а продажи начнутся летом. Стартовая цена составит от $53 990, что делает QX65 немного дороже предшественника.

