Infiniti представила новое кросс-купе QX65 (фото)

Новая модель построена на базе Infiniti QX60, Фото: Infiniti
Премиальный бренд Infiniti представил новое кросс-купе Infiniti QX65. Модель получила стильный дизайн, богатое оснащение и полный привод.
QX65 построен на базе Infiniti QX60, но получил более эмоциональный и спортивный дизайн в стиле названном Artistry in Motion.
Передняя часть отличается трехмерной решеткой радиатора с подсвеченным логотипом и разделенной оптикой: дневные ходовые огни расположены отдельно от основных фар. Дополнительный эффект создает система световой анимации, проектирующая узоры на землю.
Передняя часть отличается трехмерной решеткой радиатора., Фото: Infiniti
Силуэт кросс-купе формирует наклонную крышу и динамичное лобовое стекло, что почти не повлияло на пространство в салоне; запас над головой пассажиров второго ряда уменьшился лишь на 15 мм.
Автомобиль получил колеса диаметром до 21 дюйма, сплошную LED-полосу задних фонарей и компактный спойлер.
Автомобиль получил сплошную LED-полосу задних фонарей, Фото: Infiniti
Габариты почти повторяют QX60: длина составляет 5,04 м, но QX65 на 10 мм длиннее и при этом — только пятиместный. От третьего ряда отказались в пользу дизайна, что повлияло и на объем багажника, который стал меньше по сравнению с базовой моделью.
Габариты почти повторяют QX60, Фото: Infiniti
Интерьер почти полностью позаимствован у QX60, но с акцентом на комфорт и технологии. В стандарте — цифровая панель приборов и мультимедийная система с интеграцией Google Maps, Google Assistant и магазина приложений. Также предусмотрены подогрев сидений, панорамная крыша, беспроводная зарядка и аудиосистема.
Интерьер Infiniti QX65, Фото: Infiniti
В версии Sport добавляются премиальные материалы, вентиляция сидений и более мощная аудиосистема Klipsch с 16 динамиками, а топовая комплектация Autograph получает кожаный салон с массажем, проекционный дисплей и аудиосистему на 20 динамиков с функцией индивидуального звучания для водителя.
Интерьер Infiniti QX65, Фото: Infiniti
Под капотом — 2,0-литровый турбодвигатель на 268 л.с., работающий с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Все версии оснащаются полным приводом и могут буксироваться до 2,7 тонны. В будущем ожидается появление более мощного V6 и, возможно, спортивной модификации Red Sport.
Багажник Infiniti QX65, Фото: Infiniti
Среди технологий безопасности — комплекс ProPILOT Assist, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и система удержания в полосе. В топовой версии доступна система ProPILOT Assist 2.1, которая позволяет движение по трассе без рук на руле.
Производство модели стартует на заводе в США, а продажи начнутся летом. Стартовая цена составит от $53 990, что делает QX65 немного дороже предшественника.
Также по теме
Также по теме
