Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры — Finance.ua
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Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры

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Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры
Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры
23 июля в Украине стартует принятие заявок от индустриальных парков на государственную поддержку развития их инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
Он рассказал, что в государственном бюджете на эти цели предусмотрен 1 миллиард гривен.
«Заинтересованные парки смогут претендовать на получение до 150 миллионов гривен финансирования от государства на условиях софинансирования», — написал депутат.
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По его информации, заявки уже можно подавать в государственный Укрэксимбанк. 23 июля он подписал соответствующее соглашение с Министерством экономики. До конца недели заявки начнет принимать также Ощадбанк, в ближайшее время присоединится и Укргазбанк.
Кисилевский также добавил, что заявки будут рассматриваться и утверждаться по прозрачной процедуре в порядке очередности.
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«Государственная поддержка может быть направлена ​​на строительство подстанций, подвод электросетей, водо- и газопроводов и других объектов промышленной инфраструктуры. Финансирование будет предоставляться на условиях софинансирования с заявителем 50/50 (для деоккупированных территорий — 80/20).
Договоры будут предусматривать четкие обязательства со стороны заявителя перед государством, в частности — ввод в эксплуатацию 5000 м2 промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее 2-х участников в течение 3 лет", — проинформировал заместитель председателя комитета.
По материалам:
Економічна Правда
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