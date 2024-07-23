Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры — Finance.ua

Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры Сегодня 19:35

Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры

23 июля в Украине стартует принятие заявок от индустриальных парков на государственную поддержку развития их инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он рассказал, что в государственном бюджете на эти цели предусмотрен 1 миллиард гривен.

«Заинтересованные парки смогут претендовать на получение до 150 миллионов гривен финансирования от государства на условиях софинансирования», — написал депутат.

По его информации, заявки уже можно подавать в государственный Укрэксимбанк. 23 июля он подписал соответствующее соглашение с Министерством экономики. До конца недели заявки начнет принимать также Ощадбанк , в ближайшее время присоединится и Укргазбанк.

Кисилевский также добавил, что заявки будут рассматриваться и утверждаться по прозрачной процедуре в порядке очередности.

«Государственная поддержка может быть направлена ​​на строительство подстанций, подвод электросетей, водо- и газопроводов и других объектов промышленной инфраструктуры. Финансирование будет предоставляться на условиях софинансирования с заявителем 50/50 (для деоккупированных территорий — 80/20).

Договоры будут предусматривать четкие обязательства со стороны заявителя перед государством, в частности — ввод в эксплуатацию 5000 м 2 промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее 2-х участников в течение 3 лет", — проинформировал заместитель председателя комитета.

Економічна Правда По материалам:

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