Кабмин согласовал создание индустриального парка «ЭКО Мукачево» — Finance.ua
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Кабмин согласовал создание индустриального парка «ЭКО Мукачево»

Фондовый рынок
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Кабинет Министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков (ИП) индустриальный парк «ЭКО Мукачево» (Закарпатская обл.) площадью 23 га, сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Согласно сообщению, соответствующее решение приняло правительство.
К обустройству ИП инициаторы его создания планируют привлечь инвестиции на сумму более 36 млн евро, создать около 900 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
«Создание новых индустриальных парков — это составная часть правительственной экономической политики „Сделано в Украине“, направленной на поддержку перерабатывающей промышленности и увеличение несырьевого экспорта украинских товаров», — цитируется в сообщении заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Концепцией ИП предусмотрено создание предприятий, занимающихся деревообработкой, производством бумаги и бумажных изделий, а также изготовлением полиграфической продукции.
Также на территории парка будут работать предприятия по производству текстиля и электрооборудования; компании электронной промышленности, металлообработки, пищевых технологий, научно-технической деятельности, деятельности в сфере информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетики и других.
Парк будет располагаться в черте города.
Таким образом, в Украине уже зарегистрировано 85 индустриальных парков, в том числе 17 — с начала текущего года.
Как сообщалось, в госбюджете на 2024 год на развитие индустриальных парков заложен 1 млрд грн на софинансирование обустройства или строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, а также на частичное возмещение стоимости присоединения к электросетям.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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