Кабмин согласовал создание индустриального парка «ЭКО Мукачево» — Finance.ua

Кабмин согласовал создание индустриального парка «ЭКО Мукачево» Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Кабинет Министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков (ИП) индустриальный парк «ЭКО Мукачево» (Закарпатская обл.) площадью 23 га, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняло правительство.

К обустройству ИП инициаторы его создания планируют привлечь инвестиции на сумму более 36 млн евро, создать около 900 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

«Создание новых индустриальных парков — это составная часть правительственной экономической политики „Сделано в Украине“, направленной на поддержку перерабатывающей промышленности и увеличение несырьевого экспорта украинских товаров», — цитируется в сообщении заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Концепцией ИП предусмотрено создание предприятий, занимающихся деревообработкой, производством бумаги и бумажных изделий, а также изготовлением полиграфической продукции.

Также на территории парка будут работать предприятия по производству текстиля и электрооборудования; компании электронной промышленности, металлообработки, пищевых технологий, научно-технической деятельности, деятельности в сфере информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетики и других.

Парк будет располагаться в черте города.

Таким образом, в Украине уже зарегистрировано 85 индустриальных парков, в том числе 17 — с начала текущего года.

Как сообщалось, в госбюджете на 2024 год на развитие индустриальных парков заложен 1 млрд грн на софинансирование обустройства или строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, а также на частичное возмещение стоимости присоединения к электросетям.

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