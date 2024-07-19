3 тыс. рабочих мест: в Киевской области зарегистрировали новый индустриальный парк — Finance.ua
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3 тыс. рабочих мест: в Киевской области зарегистрировали новый индустриальный парк

Казна и Политика
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Как сообщило Министерство экономики, в Киевской области появится новый индустриальный парк.
Решение о включении «Грин индастриал парка» в Реестр индустриальных парков принял Кабинет Министров на заседании 18 июля 2024 года.
«Продолжаем развивать такое важное направление экономической политики „Сделано в Украине“, как индустриальные парки. Сегодня в Реестр включили еще один парк, который обеспечит работой около 3000 жителей Киевской области. „Грин индастриал парк“ стал уже 18-м парком, включенным в Реестр в этом году. Это свидетельствует об усиленной заинтересованности бизнеса в работе в таком формате», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.
«Грин индастриал парк» разместится на площади 62 га в Новопетровской сельской территориальной общине Вышгородского района.
Разработанная инициаторами концепция парка предполагает привлечение в его развитие около 6 млрд грн инвестиций. В частности, почти 4,3 млрд грн планирует вложить инициатор создания «Грин индастриал парк» — ООО «Промышленно-технологический парк «Киевщина». Еще больше 1,5 млрд грн ожидается от потенциальных участников.
Парк будет специализироваться, в частности, на производстве строительных конструкций и изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), машиностроении, пищевых продуктов. Концепция парка предусматривает размещение на его территории предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью, деятельностью в сфере информации и телекоммуникаций.
Учитывая сегодняшнее решение, в Реестр индустриальных парков включено уже 86 парков.
По материалам:
Finance.ua
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