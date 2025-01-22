Индийские банки стали блокировать платежи за российскую нефть — Finance.ua

Индийские банки стали блокировать платежи за российскую нефть Сегодня 13:34 — Финтех и Карты

российские нефтяные компании подверглись новому удару на рынке Индии, которая после начала полномасштабной войны существенно наращивала закупки баррелей у рф и стала их вторым крупнейшим импортером баррелей у рф после Китая.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на EnergyIntel

Как сообщает EnergyIntel, индийские банки стали блокировать платежи за нефть российского происхождения после ужесточения американских санкций, под которые попали более 180 танкеров «теневого флота», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», страховые компании, а также 6 топ-менеджеров нефтегазовых компаний.

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Банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии, которые покрывают российскими поставками треть импорта нефти, по-разному трактуют вступившие в силу 10 января санкции администрации Джо Байдена. Наибольшую осторожность, по данным EnergyIntel, проявляют государственные State Bank of India и Punjab National Bank, в то время как частные банки заняли более мягкую позицию.

По итогам прошлого года россия экспортировала в Индию 1,7 млн ​​баррелей в день или почти половину всех морских поставок нефти. О санкциях стало известно, когда НПЗ договаривались о закупках на март, что заставило их срочно искать альтернативных поставщиков.

По данным Reuters, индийские заводы уже договорились о закупке сырья в Омане и ОАЭ. Кроме того, начали переговоры с Саудовской Аравией и ищут поставщиков в Западной Африке.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, попавшие под санкции «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть» обеспечивали около 20% российского нефтяного экспорта в Индию, а внесенные в «черные списки» танкеры перевозили в страну 450 тысяч баррелей в день, или четверть всех поставок.

Власти Индии приняли решение, что подсанкционные танкеры не смогут заходить в порты страны после 12 марта — даты, когда истечет период, отведенный Минфином США в завершение всех соглашений с включенными в «черные списки» лицами. К этой дате Индия готова принимать танкеры, загруженные до дня введения санкций.

Економічна Правда По материалам:

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