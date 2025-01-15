Нефтяной бизнес рф в Арктике испытывает проблемы из-за последних санкций США — Reuters Сегодня 13:35 — Энергетика

Нефтяной бизнес рф в Арктике испытывает проблемы из-за последних санкций США — Reuters

Российский нефтяной бизнес в Арктике испытывает серьезные проблемы из-за последних санкций США, которые привели к остановке поставок сырой нефти, которую ранее раскупили покупатели из стран Азии.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters

Собеседники рассказали, что все три российских арктических нефтяных месторождения — Новый Порт, АРКО и Варандей, с добычей около 300 000 баррелей в сутки — столкнулись с перебоями в работе.

Как отмечается, суда и инфраструктура, необходимые для российского нефтяного бизнеса в Арктике, на который приходится десятая часть экспорта нефти морским путем, уникальны.

Сырье из Новопортовского месторождения «Газпром нефти», где температура может достигать -55°C, АРКО из морских месторождений «Приразломное» и «Варандей», принадлежавших «Лукойлу» в Тимано-Печорском регионе, доставляется специальными судами ледового класса в плавучие хранилища «Умба» и «Колесо» около Мурманска. Затем нефть перегружают на крупные суда — «Афрамакс» или «Суэцмакс», которые могут перевозить 100−140 тыс. тонн — для отправки на международный рынок.

Укрінформ По материалам:

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