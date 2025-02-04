Индия ввела 70% налогового штрафа за нераскрытые доходы в криптоактивах — Finance.ua
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Индия ввела 70% налогового штрафа за нераскрытые доходы в криптоактивах

Криптовалюта
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Индия ввела 70% налогового штрафа за нераскрытые доходы в криптоактивах
Индия ввела 70% налогового штрафа за нераскрытые доходы в криптоактивах
Власти Индии вводят жесткие санкции для криптовалютных инвесторов, не раскрывающих доходы. Согласно поправкам к закону «О подоходном налоге», с 1 февраля 2025 года к таким активам будет применяться штраф в размере 70%. Это касается всех неучтенных доходов за предыдущие четыре года.
Криптовалюты официально внесены в перечень активов, подлежащих налоговому блокированию, наряду с драгоценностями и слитками. Поправки к законодательству требуют от регуляторных организаций раскрывать информацию о цифровых активах в соответствии с разделом 285BAA закона «О налогах».

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В конце 2024 года индийские власти обнаружили уклонение от уплаты налогов на $97 млн ​​со стороны крупных криптобирж. В августе правоохранительные органы потребовали от Binance погашения долгов перед бюджетом на сумму $85 млн. Эти инциденты послужили поводом для усиления налогового контроля, считают местные СМИ.
Поправки предполагают, что штраф будет применяться к криптовалютным доходам, оставшимся нераскрытым более 48 месяцев. Владельцам придется уплатить 70% от совокупной суммы налога и начисленных процентов при подаче обновленной налоговой декларации.
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Аналитики отмечают, что действия властей уже влияют на местный крипторынок. К примеру, в январе 2025 года биржа Bybit объявила о прекращении работы в Индии, сославшись на давление со стороны местных регуляторов. Это произошло на фоне усиленного контроля со стороны финансовых властей страны.
По мнению экспертов, усиление налогового режима может привести к снижению активности криптотрейдеров в Индии и уходу бизнеса в другие юрисдикции. В то же время ряд крупных платформ, в том числе Binance, продолжают предоставлять местным клиентам услуги.
По материалам:
incrypted
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