Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе — Finance.ua
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Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе

Технологии&Авто
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Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе
Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе
Индия стала четвертой страной, которая успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе. Миссию провело индийское космическое агентство Space Docking Experiment (SpaDex)
Об этом сообщает CNN.
Миссия предусматривала выведение на низкую околоземную орбиту двух небольших космических спутников Target и Chaser весом около 220 кг каждый. Их запуск произвели на борту ракеты PSLV индийского производства из Космического центра имени Сатиша Давана на юге штата Андхра-Прадеш 30 декабря.
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«Стыковка космических аппаратов успешно завершена! Исторический момент», — сообщило Индийское космическое агентство (ISRO).
Стоит отметить, что до этого эксперимент откладывался из-за технических проблем дважды — 7 и 9 января.
Технология стыковки имеет решающее значение для будущих космических проектов, она позволит передавать с одного спутника или космического аппарата на другой полезные грузы, образцы лунного грунта или людей в космосе, обслуживать другие спутники.
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Ранее разработать и опробовать возможность стыковки смогли Соединенные Штаты, россия и Китай.
В частности, китайская частная космическая компания LandSpace впервые запустила в космос модифицированную ракету-носитель собственного производства Чжуцюэ-2E Y1 (ZQ-2E Y1) с двигателем на метане, которая вывела на околоземную орбиту два экспериментальных спутника.
По материалам:
ua.news
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