Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе — Finance.ua

Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Индия успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе

Индия стала четвертой страной, которая успешно протестировала беспилотную стыковку в космосе. Миссию провело индийское космическое агентство Space Docking Experiment (SpaDex)

Об этом сообщает CNN.

Миссия предусматривала выведение на низкую околоземную орбиту двух небольших космических спутников Target и Chaser весом около 220 кг каждый. Их запуск произвели на борту ракеты PSLV индийского производства из Космического центра имени Сатиша Давана на юге штата Андхра-Прадеш 30 декабря.

Читайте также SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar

«Стыковка космических аппаратов успешно завершена! Исторический момент», — сообщило Индийское космическое агентство (ISRO).

Стоит отметить, что до этого эксперимент откладывался из-за технических проблем дважды — 7 и 9 января.

Технология стыковки имеет решающее значение для будущих космических проектов, она позволит передавать с одного спутника или космического аппарата на другой полезные грузы, образцы лунного грунта или людей в космосе, обслуживать другие спутники.

Читайте также Компанию Илона Маска SpaceX оценивают в $255 миллиардов

Ранее разработать и опробовать возможность стыковки смогли Соединенные Штаты, россия и Китай.

В частности, китайская частная космическая компания LandSpace впервые запустила в космос модифицированную ракету-носитель собственного производства Чжуцюэ-2E Y1 (ZQ-2E Y1) с двигателем на метане, которая вывела на околоземную орбиту два экспериментальных спутника.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.