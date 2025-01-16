SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar — Finance.ua
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SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar

Технологии&Авто
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С базы Ванденберг в США запустили в космос первый спутник турецкой компании Fergani Space, генеральным директором которой является председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар.
Об этом Сельчук Байрактор сообщил в соцсети Х.
«Это наш первый шаг в космос после достижения 20-летней долгосрочной цели — KIZILELMA, — нашей гордости в пределах атмосферы. Мы внимательно следим за спутником FGN-100-d1, разработанным нашей командой с помощью собственных ресурсов, поскольку это первый шаг в достижении нашей цели в космосе», — говорится в сообщении руководителя компаний Baykar и Fergani Space.
Спутник FGN-100-d1 запущен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-12.
По материалам:
Укрінформ
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