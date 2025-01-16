SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar — Finance.ua

SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

С базы Ванденберг в США запустили в космос первый спутник турецкой компании Fergani Space, генеральным директором которой является председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар.

Об этом Сельчук Байрактор сообщил в соцсети Х.

Atmosferdeki gururumuz, 20 yıllık hedefimiz #KIZILELMA'dan sonra uzaya ilk adımımız... 🛰@ferganispace_ ekibimizin öz kaynaklarımızla geliştirdiği 'FGN-100-d1' uydusunu, uzay hedefimizin ilk durağında takip ettik.



Bu tarihi başarıda emeği geçen #FERGANİ ailesini yürekten… pic.twitter.com/MxshCJ1bnk — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 15, 2025

«Это наш первый шаг в космос после достижения 20-летней долгосрочной цели — KIZILELMA, — нашей гордости в пределах атмосферы. Мы внимательно следим за спутником FGN-100-d1, разработанным нашей командой с помощью собственных ресурсов, поскольку это первый шаг в достижении нашей цели в космосе», — говорится в сообщении руководителя компаний Baykar и Fergani Space.

Спутник FGN-100-d1 запущен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-12.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.