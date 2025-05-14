Индия сделала первый ответный шаг на торговую войну Трампа — Finance.ua
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Индия сделала первый ответный шаг на торговую войну Трампа

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Индия предложила ввести пошлины на некоторые американские товары в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.
Это решение стало первой мерой в ответ на торговую войну президента США Дональда Трампа, хотя страны приближаются к заключению торгового соглашения.
Издание Bloomberg пишет, что Индия уведомила Всемирную торговую организацию о том, что пошлины США на металлы — «защитные меры», которые негативно скажутся на торговле. Нью-Дели оставляет за собой право «приостановить уступки или другие обязательства» как ответную меру на американские пошлины. Этот шаг стал первой ответной мерой Индии.
«Последние действия Индии в рамках ВТО приходятся на деликатный момент. Нью-Дели и Вашингтон изучают возможность заключения более широкого соглашения о свободной торговле, и эти ответные меры могут бросить тень на переговоры», — говорит основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.
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Согласно сообщению ВТО, Индия заявила, что пошлины Трампа на сталь и алюминий коснутся индийского экспорта на сумму 7,6 миллиарда долларов, из которых пошлина составит 1,91 миллиарда долларов.
«Соответственно, предлагаемая Индией приостановка уступок приведет к эквивалентному объему пошлин, взимаемых с производимой в США продукции», — говорится в сообщении, без уточнения товаров, на которые распространяется действие пошлин.
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Источники заявили, что торговля никогда не обсуждалась с американскими чиновниками во время ряда бесед, предшествовавших перемирию с Пакистаном.
По материалам:
УНІАН
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