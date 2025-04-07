Индия вряд ли будет принимать ответные меры на пошлины Трампа — Reuters Сегодня 10:45

Индия не планирует принимать ответные меры на 26% пошлины Дональда Трампа на импорт из азиатских стран, заявил индийский чиновник, ссылаясь на продолжающиеся переговоры о соглашении между странами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Пошлины Трампа могут замедлить экономический рост Индии на 20−40 базисных пунктов в текущем финансовом году и могут нанести ущерб индийской алмазной промышленности, поставляющей более трети своего экспорта в США, поставив под угрозу тысячи рабочих мест.

Однако администрация премьер-министра Индии Нарендры Моди рассмотрела пункт тарифного указа Трампа, предлагающий возможную отсрочку для торговых партнеров, делающих значительные шаги по исправлению невзаимных торговых договоренностей.

Индия сделала ряд шагов, чтобы завоевать доверие Трампа, в частности, снизила пошлины на дорогие велосипеды и бурбон, а также отменила налог на цифровые услуги, от которого пострадали американские технологические гиганты.

В феврале Индия и США договорились заключить досрочное торговое соглашение до осени 2025 года, чтобы разрешить свое противостояние по тарифам.

Економічна Правда По материалам:

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