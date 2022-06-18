Индия резко увеличила закупки российского угля с большими скидками, — Reuters

Сегодня 19:37 — Энергетика

Закупки Индией российского угля резко выросли в последние недели, несмотря на глобальные санкции в отношении москвы. Трейдеры предлагают скидки до 30%.

Об этом сообщает Reuters

Индия воздерживается от осуждения россии, с которой она имеет давние политические связи и связи в сфере безопасности. Нью-Дели защищает свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждает, что внезапная остановка поднимет мировые цены и нанесет ущерб потребителям.

Официальные лица США заявили Индии, что запрета на импорт энергоносителей из россии нет, но они не хотят видеть «быстрого ускорения».

Однако, поскольку европейские импортеры избегают торговли с москвой, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Рост поставок

Согласно неопубликованным данным правительства Индии, с которыми ознакомилось агентство Reuters, закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз за 20 дней до среды по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 331,17 млн долларов.

Точно так же индийские нефтеперерабатывающие заводы скупали дешевую российскую нефть, которой избегают западные страны. Данные показали, что стоимость торговли нефтью Индии с россией за 20 дней до среды возросла более чем в 31 раз до 2,22 млрд долларов.

«Российские трейдеры либеральны в отношении способов оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля сохранится», — сказал один из источников.

Большие скидки

Оффшорные подразделения таких российских углетрейдеров, как Suek AG, КТК и кипрская Carbo One, в том числе в Дубае и Сингапуре, предлагали скидки от 25% до 30%, что спровоцировало оптовые закупки российского энергетического угля трейдерами, которые поставляют коммунальным предприятиям и производителям цемента, сообщили источники.

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Согласно подсчетам Reuters, Индия покупала российский уголь в среднем на 16,55 млн долларов в день в течение трех недель до среды, что более чем вдвое превышает 7,71 млн долларов, которые она покупала через три месяца после вторжения россии в Украину 24 февраля.

Покупки нефти в среднем составили 110,86 млн долларов в день в течение 20-дневного периода, более чем в три раза превышающего 31,16 млн долларов, потраченных за три месяца, закончившиеся 26 мая.

По данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, индийские оптовые закупки российского угля будут продолжаться, и ожидается, что июньский импорт станет максимальным как минимум за семь с половиной лет.

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