Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН — Finance.ua
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Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН

Сегодня 09:00Личные финансы
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Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОННафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки). Эти домохозяйства получали газ от поставщика «последней надежды» (ПОН).
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика „последней надежды“ (ПОН), функцию которого выполняет Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ », — сказано в сообщении.
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Эта информация актуальна для клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
ГК «Нафтогаз Украины» ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для потребителей «последней надежды» стала 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки).

Справка Finance.ua:

  • Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работу полотенцесушителей;
  • председатель Комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус заявлял, что на сегодняшний день не стоит вопрос повышения тарифов. Стоит задача, чтобы тарифы оставались неизменными как минимум в этом году;
  • с 1 июня тарифы на коммунальные услуги в Украине остаются неизменными. Власти приняли решение ничего не менять в связи с военной ситуацией в стране.
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По материалам: Finance.ua
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