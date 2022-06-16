Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН — Finance.ua

Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН

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Нафтогаз установил тариф на газ для бывших клиентов ПОН

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки). Эти домохозяйства получали газ от поставщика «последней надежды» (ПОН).

Об этом сообщает пресс-служба « Нафтогаза ».

«С 1 июня 2022 года 8,8 млн украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика „последней надежды“ (ПОН), функцию которого выполняет Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ », — сказано в сообщении.

Эта информация актуальна для клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

ГК «Нафтогаз Украины» ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для потребителей «последней надежды» стала 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки).

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