Индия ограничила импорт компьютеров — Finance.ua

Индия ограничила импорт компьютеров 07.08.2023, 00:24 — Технологии&Авто

Индия ограничила импорт компьютеров

Правительство Индии приняло решение о немедленном ограничении ввоза в страну лэптопов, настольных компьютеров и серверов.

Об этом со ссылкой на заявление министерства торговли Индии пишет Синьхуа

«Хотя в правительстве не объяснили причины этого решения, по убеждению экспертов, ограничения, вероятно, призваны поддержать местное производство», — говорится в материале.

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Отмечается, что ограничение не касается персональных компьютеров, которые пассажиры будут ввозить в страну в багаже.

Кроме того, импортеры смогут получить разрешение на ввоз в Индию до 20 единиц этой техники для нужд науки, а также с целью ремонта и реэкспорта.

Укрінформ По материалам:

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