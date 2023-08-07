Индия ограничила импорт компьютеров — Finance.ua

Индия ограничила импорт компьютеров
Правительство Индии приняло решение о немедленном ограничении ввоза в страну лэптопов, настольных компьютеров и серверов.
Об этом со ссылкой на заявление министерства торговли Индии пишет Синьхуа.
«Хотя в правительстве не объяснили причины этого решения, по убеждению экспертов, ограничения, вероятно, призваны поддержать местное производство», — говорится в материале.
Отмечается, что ограничение не касается персональных компьютеров, которые пассажиры будут ввозить в страну в багаже.
Кроме того, импортеры смогут получить разрешение на ввоз в Индию до 20 единиц этой техники для нужд науки, а также с целью ремонта и реэкспорта.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью