Индия объявила о планах построить свою космическую станцию — Finance.ua

Индия объявила о планах построить свою космическую станцию 24.09.2024, 00:34 — Мир

Индия объявила о планах построить свою космическую станцию

Правительство Индии одобрило ряд крупных космических проектов. Среди них — доставка лунного грунта на Землю во время миссии «Чандраян-4», создание первого модуля отечественной орбитальной станции и запуск аппарата для исследования Венеры.

Об этом сообщает Spacenews.

Что касается доставки образцов с Луны, то в этом амбициозном проекте планируется задействовать две одноразовые ракеты LVM 3. Бюджет миссии составит примерно 21 млрд рупий. Эта операция подготовит страну к высадке астронавтов на поверхность спутника, которые планируется сделать до 2040 года.

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Напомним, посадочный модуль «Чандраян-3» совершил успешную посадку в 2023 году. Это сделало Индию четвертой страной, высадившейся на Луну.

Для исследования Венеры в стране одобрили миссию Venus Orbiter Mission (VOM). Запуск космического корабля запланирован на март 2028-го. Его научные цели — изучение атмосферы, геологии и эволюции планеты. На программу выделят 12,36 млрд рупий.

Запуск первого модуля собственной космической станции Bharatiya Antariksh (BAS-1) запланирован на декабрь 2028 года. В планах также разработка многоразовой ракеты-носителя (NGLV). Ее строительство охватывает три испытательных полета в течение восьми лет.

Speka По материалам:

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