Индия объявила о планах построить свою космическую станцию — Finance.ua

Индия объявила о планах построить свою космическую станцию
Правительство Индии одобрило ряд крупных космических проектов. Среди них — доставка лунного грунта на Землю во время миссии «Чандраян-4», создание первого модуля отечественной орбитальной станции и запуск аппарата для исследования Венеры.
Об этом сообщает Spacenews.
Что касается доставки образцов с Луны, то в этом амбициозном проекте планируется задействовать две одноразовые ракеты LVM 3. Бюджет миссии составит примерно 21 млрд рупий. Эта операция подготовит страну к высадке астронавтов на поверхность спутника, которые планируется сделать до 2040 года.
Напомним, посадочный модуль «Чандраян-3» совершил успешную посадку в 2023 году. Это сделало Индию четвертой страной, высадившейся на Луну.
Для исследования Венеры в стране одобрили миссию Venus Orbiter Mission (VOM). Запуск космического корабля запланирован на март 2028-го. Его научные цели — изучение атмосферы, геологии и эволюции планеты. На программу выделят 12,36 млрд рупий.
Запуск первого модуля собственной космической станции Bharatiya Antariksh (BAS-1) запланирован на декабрь 2028 года. В планах также разработка многоразовой ракеты-носителя (NGLV). Ее строительство охватывает три испытательных полета в течение восьми лет.
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