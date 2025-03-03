Индия и Евросоюз заключат соглашение о свободной торговле до конца года — Finance.ua

Индия и Евросоюз заключат соглашение о свободной торговле до конца года Сегодня 12:39 — Мир

Индия и Евросоюз заключат соглашение о свободной торговле до конца года

Индия и Европейский Союз согласились заключить соглашение о свободной торговле до конца этого года.

Об этом заявили президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции, сообщает Reuters.

Как отмечается, обе стороны много лет пытались заключить пакт о свободной торговле. В 2022 году переговоры официально продолжились после 9 лет остановки.

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«Мы подготовили план сотрудничества в сферах торговли, технологий, инвестиций, инноваций, зеленого роста, безопасности, квалификации и мобильности», — заявил Моди.

Фон дер Ляен призвала к торгово-инвестиционному соглашению, которое будет охватывать отрасли от аккумуляторов до полупроводников, чистого водорода и обороны.

ЕС хочет, чтобы в рамках торгового соглашения Индия снизила пошлины на импортные авто, вино и виски. Тарифы на эти товары в Индии достигали 100% и более. В свою очередь, Индия хочет расширить доступ к своим дешевым лекарствам и химии в ЕС. Страна хочет снизить тарифы на текстиль, одежду и кожу. Индия выступает против предложения ЕС установить с января 2026 года тарифы от 20% до 35% на товары с высоким содержанием углерода, включая алюминий, сталь и цемент.

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