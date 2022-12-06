Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров

Мир
4
Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров
Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия предоставила Москве список индийских товаров для открытия доступа к российским рынкам, на фоне того как его страна стремится сократить растущий дефицит торговли с россией в то время, когда москва сталкивается с острой нехваткой некоторых важнейших материалов после западных санкций
Об этом пишет The Guardian.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что москва направила Индии список из более чем 500 товаров для потенциальных поставок, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов, поскольку санкции после вторжения россии в Украину ограничивают ее способность поддерживать работу жизненно важных отраслей промышленности.
Читайте также
В течение десятилетий россия была крупнейшим поставщиком военного оборудования в Индию, и это четвертый по величине рынок для индийской фармацевтики. Но, учитывая стремительный рост закупок Индией российской нефти и значительных поставок угля и удобрений, южноазиатская страна ищет способы восстановить торговый баланс.
Место для вашей рекламы
«Мы дали россиянам набор продуктов, в которых мы считаем себя очень конкурентоспособными и которые, по нашему мнению, должны получить доступ к российскому рынку», — сказал Джайшанкар журналистам во время брифинга со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Министр добавил, что дискуссии о расширении торговли «ведутся уже некоторое время и еще до вторжения россии в Украину».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.