Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров — Finance.ua

Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров Сегодня 09:29 — Мир

Индия хочет расширить торговлю с россией: предоставила список товаров

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия предоставила Москве список индийских товаров для открытия доступа к российским рынкам, на фоне того как его страна стремится сократить растущий дефицит торговли с россией в то время, когда москва сталкивается с острой нехваткой некоторых важнейших материалов после западных санкций

Об этом пишет The Guardian.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что москва направила Индии список из более чем 500 товаров для потенциальных поставок, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов, поскольку санкции после вторжения россии в Украину ограничивают ее способность поддерживать работу жизненно важных отраслей промышленности.

Читайте также Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу

В течение десятилетий россия была крупнейшим поставщиком военного оборудования в Индию, и это четвертый по величине рынок для индийской фармацевтики. Но, учитывая стремительный рост закупок Индией российской нефти и значительных поставок угля и удобрений, южноазиатская страна ищет способы восстановить торговый баланс.

«Мы дали россиянам набор продуктов, в которых мы считаем себя очень конкурентоспособными и которые, по нашему мнению, должны получить доступ к российскому рынку», — сказал Джайшанкар журналистам во время брифинга со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Министр добавил, что дискуссии о расширении торговли «ведутся уже некоторое время и еще до вторжения россии в Украину».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.