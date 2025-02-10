Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже подскочил почти на четверть на ожиданиях окончания войны — Finance.ua
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Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже подскочил почти на четверть на ожиданиях окончания войны

Фондовый рынок
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Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже подскочил почти на четверть на ожиданиях окончания войны
Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже подскочил почти на четверть на ожиданиях окончания войны
Индекс WIG Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) в конце прошлой недели вырос почти на 25% за несколько дней и достиг довоенного уровня. Это произошло на фоне новостей, что США, вероятно, в ближайшее время представят план для окончания войны между россией и Украиной.
Об этом пишет Puls Biznesu.
Инвесторы надеются, что после этого начнется восстановление территорий, контролируемых Украиной, и переговоры о вступлении страны в ЕС. Рост индекса украинских акций положительно отразился на котировках крупнейших польских компаний.
Возросла уверенность инвесторов в окончании войны, что дает надежду на восстановление Украины, в частности, ее части, которая находится под контролем украинских войск. Это открывает перспективы вступления Украины в ЕС и создает возможности для компаний из Украины и Польши, говорят эксперты.
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«Особенно это касается строительных компаний и производителей строительных материалов, имеющих опыт на украинском рынке. К числу таких компаний относится Grupa Kęty, чья ликвидность упрощает покупку акций иностранными инвесторами. Похожая ситуация и с Budimex», — заявил аналитик Erste Securities Якуб Шкопек.
Быстрое окончание войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, хотя он избежал объяснений, как именно планирует это осуществить.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для достижения соглашения Украине необходимы гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы предотвратить новое вторжение россии. Он заявил, что готов вести переговоры с владимиром путиным только после того, как получат эти гарантии от Трампа.
По материалам:
Forbes.ua
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