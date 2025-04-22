Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне относительно условий возможного соглашения с рф — Finance.ua
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Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне относительно условий возможного соглашения с рф

Фондовый рынок
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Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне относительно условий возможного соглашения с рф
Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне относительно условий возможного соглашения с рф
Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine после двухдневного пасхального перерыва во вторник утром, по состоянию на 12:15 по Киеву, вырос на 5,67% - до 548,51 пункта в ожидании намеченной на среду встречи в Лондоне представителей между США, Украины и ЕС относительно условий прекращения огня и заключения мирного соглашения между россией и Украиной.
Согласно данным WSE, курс акций Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами во вторник подскочил на 18,49%, Milkiland — на 11,54%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями возле фронта — на 6,30% и 4,78%, KSG-A «Астарты» (все акции входят в индексную корзину) — на 3,94%.
Акции крупнейшего украинского производителя растительного масла — агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, подорожали на 2,42%.
Динамика украинских акций на WSE во вторник лучше динамики всего польского рынка: индекс WIG прибавил с начала дня 1,06%, а WIG20 — 0,15%.
В то же время на Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра во вторник упал на 6,02%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 0,59%.
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Что касается еврооблигаций, то их котировки за последний день увеличились еще на 0,7−1,9%: облигации-2029 котируются вблизи 62,5% от номинала, облигации-2036 — 49,1%, тогда как ВВП-варранты подорожали на 1,3% - до 69,9% от условий. Накануне участники рынка оптимистично отреагировали на воскресный пост президента США Дональда Трампа, в котором он выразил надежду, что Украина и рф заключат соглашение уже на этой неделе.
Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов. После победы Трампа осенью прошлого года он вырос примерно с 240 пунктов до 350, с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640−650 пунктов, но после потери оптимизма по достижению соглашения упал до 508,45 пункта в начале апреля.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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