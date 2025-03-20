В Европе заявляют, что нуждаются в импорте сахара и курятины из Украины — Finance.ua
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В Европе заявляют, что нуждаются в импорте сахара и курятины из Украины

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Слушания по вопросу о преимуществах агроторговли между Украиной и ЕС состоялись 18 марта в Европарламенте впервые с начала полномасштабной войны.
Как сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», мероприятие собрало европейских представителей агропродовольственной индустрии, депутатов Европарламента (ЕП), представителей Еврокомиссии и стран ЕС, которые обсудили выгоды импорта украинской агропродукции.
Так, президент Ассоциации европейских промышленных потребителей сахара (CIUS) Юрий Шаранов отметил, что Европа сталкивается с хроническим дефицитом сахара и ежегодно нуждается в импорте 2−3 млн т.
«Украинский сахар играет немаловажную роль в обеспечении стабильности поставок и поддержании положительного баланса европейского агропродовольственного экспорта. Только за 2022−2024 годы ЕС импортировал около 1 млн т украинского сахара, что помогло сохранить более 400 тыс. рабочих мест в 15 тыс. компаниях, которые представляет наша ассоциация.
Сахар — это стратегически важное сырье, а не чувствительный товар. Бесперебойный доступ к нему — из-за свободной торговли или квоты объемом от 500 тыс. т — критически важен для конкурентоспособности европейской промышленности и поддержки восстановления Украины", — сказал он.
В подтверждение этого профессор Гёттингенского университета Стефан фон Крамон-Таубадел презентовал результаты исследования, согласно которому импорт украинского сахара в 2022—2024 годах не привел к падению производства сахара в ЕС. Напротив, он помог смягчить отрицательные последствия дефицита сахара на европейском рынке.
Кроме того, вице-президент Европейской ассоциации мясной торговли и мясоперерабатывающей промышленности (UECBV) Калле Рамвалл объяснил необходимость импорта курятины из Украины.
«Европейские потребители имеют разные вкусы и преференции по части и категориям мясной продукции, что требует гибкости как от импортеров, так и от экспортеров. Часто местного производства недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на определенные категории мяса, в частности куриное филе. Поэтому Европа существенно зависит от импорта. Поэтому сохранение открытой торговли очень важно для ценовой стабильности и обеспечения спроса. Украинская курятина является важнейшим элементом этого баланса. Сохранение имеющихся объемов торговли между Украиной и ЕС — это вопрос не только экономической выгоды, но и стабильности продовольственных рынков», — заявил он.
По материалам:
AgroPortal.ua
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