Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха» — Finance.ua

Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха» Сегодня 23:22 — Криптовалюта

Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха»

Индикатор настроения на рынке криптовалют под названием «Индекс страха и жадности биткоина» переместился в нейтральную зону в прошлые выходные после нескольких месяцев пребывания в зоне «страха».

15 января индекс достиг нейтрального уровня 52, самого высокого с 5 апреля. Индекс изменился после того, как BTC вырос на 24% за последние семь дней.

Индикатор настроений на рынке достиг многолетнего минимума в июне 2022 года. С тех пор он колеблется между 20 и 30 в категории «Крайний страх». Кроме того, в середине 2022 года он зарегистрировал самую продолжительную в истории полосу крайнего страха.

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Индекс страха и жадности использует «движения и настроения из разных источников», включая текущую волатильность цен, динамику и объем рынка, данные социальных сетей и сервиса Google Trends и другие.

Вместе данные из этих источников используются для создания простого числа, чтобы подытожить эмоциональное состояние относительно биткоина и вообще крипторинка.

Индекс состоит из пяти категорий, начиная от крайнего страха и заканчивая крайней жадностью, последней не было с октября 2021 года.

На момент написания новости индекс опустился до 45, что возвращает его в категорию «Страха», предполагая, что уровень доверия инвесторов к рынку еще не вернулся в полном объеме.

cryptomisto По материалам:

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