Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха»

Криптовалюта
50
Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха»
Индекс страха и жадности Bitcoin вышел из зоны «страха»
Индикатор настроения на рынке криптовалют под названием «Индекс страха и жадности биткоина» переместился в нейтральную зону в прошлые выходные после нескольких месяцев пребывания в зоне «страха».
15 января индекс достиг нейтрального уровня 52, самого высокого с 5 апреля. Индекс изменился после того, как BTC вырос на 24% за последние семь дней.
Индикатор настроений на рынке достиг многолетнего минимума в июне 2022 года. С тех пор он колеблется между 20 и 30 в категории «Крайний страх». Кроме того, в середине 2022 года он зарегистрировал самую продолжительную в истории полосу крайнего страха.
Читайте также
Индекс страха и жадности использует «движения и настроения из разных источников», включая текущую волатильность цен, динамику и объем рынка, данные социальных сетей и сервиса Google Trends и другие.
Вместе данные из этих источников используются для создания простого числа, чтобы подытожить эмоциональное состояние относительно биткоина и вообще крипторинка.
Индекс состоит из пяти категорий, начиная от крайнего страха и заканчивая крайней жадностью, последней не было с октября 2021 года.
На момент написания новости индекс опустился до 45, что возвращает его в категорию «Страха», предполагая, что уровень доверия инвесторов к рынку еще не вернулся в полном объеме.
По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.