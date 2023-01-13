Аналитик Bloomberg спрогнозировал значительный рост для Bitcoin и Ethereum — Finance.ua

Аналитик Bloomberg спрогнозировал значительный рост для Bitcoin и Ethereum Сегодня 19:31 — Криптовалюта

Аналитик Bloomberg спрогнозировал значительный рост для Bitcoin и Ethereum

Аналитик издания Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что верит в будущее основных криптовалют. По словам эксперта, несмотря на не очень удачный 2022 год, Bitcoin и Ethereum становятся все более популярными среди инвесторов.

МакГлоун уверен, что стоимость ВТС и ЭТН существенно вырастет уже в этом году. Впрочем, токенам необходимо преодолеть сопротивление падению рынка акций — криптовалютный рынок коррелирует с фондовым.

«Я полностью уверен, что биткоин и эфириум покажут себя лучше других активов, но на них все равно будет давить падение фондового рынка. Меня удивила устойчивость ETH — несмотря на все перипетии эфириум вырос в цене», — поделился своей точкой зрения аналитик Bloomberg.

Как отметил МакГлоун, стоимость ETH выросла в двенадцать раз за последние три года, опередив другие альткоины. Разработчики ETH обеспечили ему перспективное будущее благодаря историческому переходу из proof-of-work (PoW) на proof-of-stake (PoS). Еще в начале декабря аналитик, что The Merge снизит негативное влияние майнинга на окружающую среду, снизит скорость выпуска ЭТН, тем самым повысив его стоимость.

Что касается BTC, в конце 2022 года МакГлоун спрогнозировал падение Bitcoin в краткосрочной перспективе. Аналитик был убежден, что ВТС еще может опуститься до $10 000-12 000, однако BTC возобновит свою восходящую траекторию. В этом МакГлоун уверен и сейчас.

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noworries По материалам:

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