Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до «ковидного» значения (инфографика) — Finance.ua
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Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до «ковидного» значения (инфографика)

Казна и Политика
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Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины несколько восстановился во второй половине 2022 года — до 2,48 балла, что сопоставимо со значениями 2020 во время активной фазы пандемии Covid-19.
Таковы результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
Напомним, в первой половине 2022 года Индекс упал на пол пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных.
Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до «ковидного» значения (инфографика)
Оценка текущего состояния инвестклимата остается самой низкой из всех компонентов Индекса. Половина топ-менеджеров считают инвестклимат скорее неблагоприятным. За полгода несколько уменьшилось количество респондентов, считающих инвестклимат крайне неблагоприятным — с 53% до 37%. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 8% директоров и еще 5% считают его благоприятным.
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Оценка полугодовой динамики инвестклимата несколько смягчилась по сравнению с предыдущим периодом. Хотя 45% наблюдают негативную динамику, 33% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений, а 22% сообщают о его улучшении. В течение следующих шести месяцев 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 46% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений. В то же время 22% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2023 года.
  • Несмотря на войну, 99% компаний Ассоциации планируют продолжать работать на рынке Украины в 2023 году.
  • 63% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.
  • В то же время, только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.
В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций на 2023 год в первую очередь в поддержку собственного бизнеса — в зарплаты, налоги, устойчивое развитие, диджитал, внутренние процессы, энергоэффективность, логистику. Наиболее популярными отраслями для инвестиций остаются агро, IT, фарма, транспорт, FMCG. Появляются предприниматели, которые планируют инвестировать в военную/оборонную сферу.
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Полномасштабная военная агрессия россии против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором месте оказались атаки на украинскую энергосистему, а на третьем — коррупция. Среди немногих позитивных изменений бизнес-лидеры выше всего оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и «транспортный безвиз» с ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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