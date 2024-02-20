Импорт сыра в Украину увеличился на 42% — Finance.ua
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Импорт сыра в Украину увеличился на 42%

Аграрный рынок
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Импорт сыра в Украину увеличился на 42%
Импорт сыра в Украину увеличился на 42%
Из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.
Об этом сообщает «Инфагро».
Аналитики агентства предполагают, что импорт сыра мог вырасти еще больше, учитывая большую разницу в ценах, однако торговой активности могло помешать блокирование западных границ. Вместе с тем, по прогнозам, в феврале импорт сыра заметно возрастет и отечественным сырам придется уступить место на полке импортной продукции.
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В «Инфагро» отмечают, что продажи сыра в феврале снизились. Среди основных причин этого называют невзвешенную политику ценоформирования, которой придерживались его производители. Слишком дорогой продукт становится уже недоступным для значительной части населения Украины.
«С середины осени ведущие сыровары поднимали цены на свою продукцию трижды, и довольно существенно. За этот период отечественный сыр подорожал примерно на 15−17%. Это слишком стремительный рост. Понятно, что сырье подорожало еще больше, но производители могли бы какое-то время поработать с меньшей рентабельностью, это позволило бы сохранить объем реализации в конкуренции с европейским сыром», — отмечают эксперты.
Согласно сообщению, в январе традиционно больше всего сыра поступило в Украину из Польши (34%), Германии (19%) и Нидерландов (18%).
По материалам:
Діло
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