Имеют ли право родители-переселенцы оформить помощь на проживание на новорожденного, и что для этого нужно — Finance.ua

Имеют ли право родители-переселенцы оформить помощь на проживание на новорожденного, и что для этого нужно Сегодня 09:02 — Личные финансы

Имеют ли право родители-переселенцы оформить помощь на проживание на новорожденного, и что для этого нужно

Граждане Украины, переместившиеся после 24 февраля 2022 года из населенного пункта, включенного в перечень общин, находящихся в районе проведения военных действий, имеют право оформить аналогичную справку своему новорожденному ребенку и подать на него заявление о выплате пособия на проживание ВПЛ.

Об этом сообщает Юридический справочник для ВПЛ.

Как отмечается, согласно постановлению Кабмина от 20.03.2022 № 332, помощь на проживание ВПЛ с мая 2022 года предоставляется переселенцам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица и с 24 февраля 2022 года переместились из Крыма или общин, находящихся в районе проведения военных. (боевых) действий, либо находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), либо имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье вследствие повреждения и при этом:

подали заявку на возмещение соответствующих потерь до 20.05.2022 через «Дія»;

или имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией россии.

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В последнем опубликованном Перечне общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), (по состоянию на 23.09.2022) находятся общины 9 областей, в т.ч. Волновахская городская территориальная община Донецкой области.

При этом получить справку о взятии на учет ВПЛ могут также дети, прибывшие без сопровождения родителей, законного представителя или родившиеся у внутренне перемещенного лица.

Размер пособия на ребенка составляет 3 тыс. грн в месяц. При этом выплаты предоставляются независимо от того, трудоустроены ли совершеннолетние члены семьи, есть ли в собственности семьи любые доходы, депозиты, движимое или недвижимое имущество.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины продлил период для подачи повторных заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 декабря;

в Украине обустроили 6570 мест компактного проживания для переселенцев, и власть продолжает увеличивать их количество;

ВПЛ в случае увольнения с работы при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, трудовую деятельность и страховой стаж, имеет право на регистрацию в качестве безработного и получение пособия по безработице.



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