Если ВПЛ хочет переехать в другое место: как действовать — Finance.ua

Если ВПЛ хочет переехать в другое место: как действовать
В Бесплатной правовой помощи сообщили, как действовать, когда ВПЛ хочет изменить место жительства и переехать в другое место.
Какой орган нужно уведомлять об изменении места жительства
Согласно статье 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенное лицо обязано уведомить об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства.
В случае изменения места жительства заявитель обращается за выдачей справки в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а ранее выданная ему справка изымается.
В случае добровольного возвращения в оставленное постоянное место жительства внутренне перемещенное лицо обязано уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.
Справка Finance.ua:
Размер денежной помощи ВПЛ в месяц составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
- для других лиц — 2 тыс. грн.
Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения
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