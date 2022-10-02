Если ВПЛ хочет переехать в другое место: как действовать — Finance.ua

Если ВПЛ хочет переехать в другое место: как действовать Сегодня 19:02 — Личные финансы

В Бесплатной правовой помощи сообщили , как действовать, когда ВПЛ хочет изменить место жительства и переехать в другое место.

Какой орган нужно уведомлять об изменении места жительства

Согласно статье 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенное лицо обязано уведомить об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства.

В случае изменения места жительства заявитель обращается за выдачей справки в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а ранее выданная ему справка изымается.

В случае добровольного возвращения в оставленное постоянное место жительства внутренне перемещенное лицо обязано уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.

Справка Finance.ua:

Размер денежной помощи ВПЛ в месяц составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

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