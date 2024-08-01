Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны

Личные финансы
33
Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны
Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны
Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.
Соответствующее официальное разъяснение предоставил директор цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.
«Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR-кодом, равнозначно военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу» , — отметили в Минобороны.

Читайте также: Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества?

Военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефонов, планшетов), на которых может быть установлено приложение Резерв+ и в которых есть камера.
Кроме того, работодатели формируют списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого пользователю можно предоставлять свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

Справка Finance.ua:

  • если нужна копия военно-учетного документа, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК. Копию документа можно сгенерировать в несколько кликов в приложении Резерв+;
  • военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно получить на портале Дія;
  • при выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.