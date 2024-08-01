Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны — Finance.ua

Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны Сегодня 10:45 — Личные финансы

Имеют ли электронный и бумажный военный билет одинаковую юридическую силу: ответ Минобороны

Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.

Соответствующее официальное разъяснение предоставил директор цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.

«Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR-кодом, равнозначно военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу» , — отметили в Минобороны.

Военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефонов, планшетов), на которых может быть установлено приложение Резерв+ и в которых есть камера.

Кроме того, работодатели формируют списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого пользователю можно предоставлять свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

Справка Finance.ua:

если нужна копия военно-учетного документа, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК. Копию документа можно сгенерировать в несколько кликов в приложении Резерв+;

военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно получить на портале Дія;



при выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.

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