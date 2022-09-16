Имеет ли ВПЛ право на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении — Finance.ua
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Имеет ли ВПЛ право на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении

Личные финансы
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Имеет ли ВПЛ право на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении
Имеет ли ВПЛ право на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении
В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Об этом сообщил главный государственный инспектор Владимир Коптиков, передает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.
В случае увольнения руководящих, педагогических, научных, научно-педагогических сотрудников, специалистов учебных заведений, до увольнения проработавших не менее 10 месяцев, денежная компенсация выплачивается за не использованные ими дни ежегодных отпусков из расчета полной их продолжительности.
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При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
Также эксперт объяснил, что внутренне перемещенное лицо может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке, подав в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.
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По материалам:
Finance.ua
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