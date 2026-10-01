Имеет ли право работодатель отменить «дистанционку»: важные нюансы для работников

Работодатель не всегда может просто приказать работнику вернуться с дистанционной работы в офис. Всё зависит от того, как именно был оформлен дистанционный формат, на какой срок его установили и что прописано в трудовом договоре.

Поэтому в каждой такой ситуации нужно, прежде всего, проверить документы, определяющие режим работы работника, отмечают специалисты robota.ua.

Когда работодатель не может просто отменить дистанционную работу

По общему правилу, договор о дистанционной работе заключается в письменной форме. Это предусмотрено пунктом 6−1 части первой статьи 24 КЗоТ.

В то же время статья 60−2 КЗоТ определяет дистанционную работу как отдельную форму организации труда. Если работник должен совмещать дистанционный и офисный формат, то это должно быть согласовано сторонами, а соответствующие условия устанавливаются трудовым договором.

То есть если постоянная дистанционная работа прямо закреплена в трудовом договоре или дополнительном соглашении, одного приказа работодателя недостаточно, чтобы просто отменить такую договоренность.

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Другая ситуация — когда дистанционный формат был введен как временный режим. В частности, при угрозе вооруженной агрессии закон позволяет установить дистанционную работу приказом без заключения отдельного письменного договора.

Работника должны ознакомить с таким приказом в течение двух дней с момента его принятия, но до начала дистанционной работы. При этом часть третья статьи 32 КЗоТ не применяется.

Когда отказ от выхода в офис может стать прогулом

Отказ работника вернуться в офис может иметь различные юридические последствия — в зависимости от того, какие условия работы действовали на тот момент.

Если работодатель законно изменил существенные условия труда, а работник не согласился продолжать работу в новых условиях, трудовой договор может быть прекращен по пункту 6 части первой статьи 36 КЗоТ.

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Другая ситуация — когда дистанционная работа не была согласована, ее срок истек или работник самовольно решил работать удаленно вопреки установленному порядку. Тогда невыход в офис без уважительных причин может расцениваться как прогул по пункту 4 части первой статьи 40 КЗоТ.

Например, в постановлении Верховного Суда от 11 марта 2026 года по делу № 757/35540/24-ц речь шла о работнике, который не получил согласования на дистанционную работу в спорные дни и не вышел в офис. Суд признал это прогулом без уважительных причин.

В то же время есть и другая судебная практика.

В постановлении от 22 января 2026 года по делу № 757/42840/23-ц Верховный Суд отметил, что само физическое отсутствие работника в офисе еще не доказывает факт прогула. Нужно выяснить:

действовал ли у работника дистанционный режим;

выполнял ли он свою работу;

были ли уважительные причины его отсутствия.

Поэтому решающим является то, какой режим работы юридически и фактически действовал именно на дату невыхода в офис.

Какие документы стоит сохранять работнику

Если работник считает, что работодатель незаконно меняет согласованный дистанционный формат, важно иметь документы, подтверждающие это.

В частности, следует сохранить:

трудовой договор и дополнительные соглашения;

приказ об установлении дистанционной работы;

должностную инструкцию;

заявления работника;

уведомление о возвращении в офис;

приказ об изменении условий работы;

переписка с работодателем, руководителем и HR;

заявки и согласования в корпоративных системах;

документы, подтверждающие выполнение работы дистанционно;

при необходимости — документы, подтверждающие место жительства или пребывания.

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Особенно важно проверить, на какой срок устанавливалась дистанционная работа и как именно предусматривалось ее изменение. Она могла быть бессрочной, действовать до конкретной даты или события либо требовать отдельного согласования дистанционных дней.