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НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)

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Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «Под покровом», посвященную Дню защитников и защитниц Украины. Она чествует всех, кто избрал путь отваги и борьбы за право украинского народа жить на своей земле.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Номинал памятной монеты составляет 10 гривен. Ее изготовили из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла — 31,1 г. Тираж составляет до 10 000 штук.
Художница монеты — Александра Кучинская. Скульпторы — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Что изображено на монете

На реверсе монеты изображены две фигуры — казак со щитом и саблей, олицетворяющий мужество и готовность защищать родную землю, и украинка-берегиня — образ семьи, традиций и духовного наследия. В руках женщина держит сокола — символ свободы, решительности и защиты.
В центре композиции размещены дома разных эпох — от традиционного украинского дома до современных многоэтажек.
На реверсе монеты изображены две фигуры — казак со щитом и саблей и украинка-берегиня
На реверсе монеты изображены две фигуры — казак со щитом и саблей и украинка-берегиня
Мужская и женская фигуры окутывают композицию монеты стилизованной тканью с пиксельным камуфляжным узором, словно скрывая ее от врага.
Общая композиция ассоциативно напоминает трезубец, а также отражает семантику Дерева жизни.
На аверсе монеты воссоздан сакральный образ Берегини (Дерева жизни) — древний символ украинской духовной традиции, которая служит оберегом и олицетворяет тяготу рода, единство поколений и жизненную силу. Ее образ напоминает ангела с расправленными крыльями и символизирует Покров — невидимый духовный щит над теми, кто держит реальный щит.
На аверсе монеты воспроизведен сакральный образ Берегини (Дерева жизни)
На аверсе монеты воспроизведен сакральный образ Берегини (Дерева жизни)

Где купить монету

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
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