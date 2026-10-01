НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «Под покровом», посвященную Дню защитников и защитниц Украины. Она чествует всех, кто избрал путь отваги и борьбы за право украинского народа жить на своей земле.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Номинал памятной монеты составляет 10 гривен. Ее изготовили из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла — 31,1 г. Тираж составляет до 10 000 штук.

Художница монеты — Александра Кучинская. Скульпторы — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Что изображено на монете

На реверсе монеты изображены две фигуры — казак со щитом и саблей, олицетворяющий мужество и готовность защищать родную землю, и украинка-берегиня — образ семьи, традиций и духовного наследия. В руках женщина держит сокола — символ свободы, решительности и защиты.

В центре композиции размещены дома разных эпох — от традиционного украинского дома до современных многоэтажек.

На реверсе монеты изображены две фигуры — казак со щитом и саблей и украинка-берегиня

Мужская и женская фигуры окутывают композицию монеты стилизованной тканью с пиксельным камуфляжным узором, словно скрывая ее от врага.

Общая композиция ассоциативно напоминает трезубец, а также отражает семантику Дерева жизни.

На аверсе монеты воссоздан сакральный образ Берегини (Дерева жизни) — древний символ украинской духовной традиции, которая служит оберегом и олицетворяет тяготу рода, единство поколений и жизненную силу. Ее образ напоминает ангела с расправленными крыльями и символизирует Покров — невидимый духовный щит над теми, кто держит реальный щит.

На аверсе монеты воспроизведен сакральный образ Берегини (Дерева жизни)

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