Илон Маск запускает собственный завод чипов для ИИ 17.03.2026, 00:50 — Технологии&Авто

Илон Маск долгое время сетовал на нехватку мощностей на существующих литейных заводах для производства высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта для своих компаний. В результате он анонсировал создание собственного предприятия — Terafab.

Его запуск намечен на 21 марта 2026 года.

Для чего это

Цель проекта — обеспечение Tesla, SpaceX и xAI достаточным количеством ускорителей ИИ, необходимых для развития технологий Маска. По его оценкам, ежегодно компаниям могут понадобиться 100−200 миллиардов AI-чипов, и если существующие производители не смогут их поставлять, создание собственных мощностей становится необходимостью.

Что известно о Terafab

Маск не раскрыл деталей производственного процесса, но ранее он заявлял, что его подход к полупроводникам будет отличаться от традиционного. Вместо того чтобы поддерживать чистоту на уровне всего завода, Terafab будет фокусироваться на изоляции самых кремниевых пластин, защищая их от окружающей среды на протяжении всего цикла производства.

Он также в шутку отмечал, что это позволит инженерам даже есть чизбургеры в чистом помещении, пока производятся чипы.

Восстановление полной цепи поставок чипов в отрасли заняло бы десятилетие, тогда как Маск планирует на один-два года вперед и редко заглядывает дальше трех лет. Это делает традиционные циклы производства полупроводников слишком медленными для его нужд.

В то же время он подчеркнул, что если бы существующие заводы могли обеспечить 100−200 миллиардов AI-чипов в год в нужные сроки, Tesla полагалась бы на сторонних производителей вместо собственного завода.

Ранее мы сообщали , что Meta также планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта.

