Илон Маск прокомментировал падение криптовалют — Finance.ua

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Илон Маск прокомментировал падение криптовалют

Сегодня 11:47Финтех и Карты
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Илон Маск прокомментировал падение криптовалютИлон Маск прокомментировал падение криптовалют
CEO Tesla и SpaceX Илон Маск в сегодняшнем твите предложил краткое, но содержательное высказывание о том, что сегодня происходит на криптовалютном рынке — «криптоночь».
Это никак не повлияло на стоимость криптовалюты № 1 или альтокинов, хотя твиты Илона Маска часто пампили и дампили криптовалютный рынок.
Илон Маск прокомментировал падение криптовалют
На момент написания новости стоимость 1 ВТС составляет $21 300, за 1 ЕТН предлагают $1120.
Однако аналитики рынка уверены: если биткоин опустится ниже $20 000 за монету, будет дальнейшее снижение цены.
Кстати, генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор заявил, что компания сможет выдержать будущие падения биткоина, даже если цена криптовалюты упадет ниже 3500 долларов.
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Таким образом, CEO заверил пользователей, что несмотря на тяжелое положение криптовалютного рынка, ликвидация его компании не угрожает. Аргументы Сейлора, похоже, подтверждают финансовые книги MicroStrategy.
По словам гендиректора, его компания была готова к волатильности биткоина и «пережила» ее благодаря заранее избранной криптостратегии. Бизнесмен добавил, что MicroStrategy готова удерживать криптовалюту и далее, несмотря на рыночные потрясения. Об этом свидетельствуют и данные ресурса Bitcoin Treasuries, согласно им, MicroStrategy держит в резервах 129 218 BTC с чистым убытком в размере 1,06 миллиарда долларов.
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По материалам: noworries
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