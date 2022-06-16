Илон Маск прокомментировал падение криптовалют — Finance.ua

Таким образом, CEO заверил пользователей, что несмотря на тяжелое положение криптовалютного рынка, ликвидация его компании не угрожает. Аргументы Сейлора, похоже, подтверждают финансовые книги MicroStrategy.
По словам гендиректора, его компания была готова к волатильности биткоина и «пережила» ее благодаря заранее избранной криптостратегии. Бизнесмен добавил, что MicroStrategy готова удерживать криптовалюту и далее, несмотря на рыночные потрясения. Об этом свидетельствуют и данные ресурса Bitcoin Treasuries, согласно им, MicroStrategy держит в резервах 129 218 BTC с чистым убытком в размере 1,06 миллиарда долларов.