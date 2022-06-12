Банк Швеции призвал запретить Bitcoin ради экологии — Finance.ua

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Банк Швеции призвал запретить Bitcoin ради экологии

Сегодня 05:09Финтех и Карты
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Банк Швеции призвал запретить Bitcoin ради экологииБанк Швеции призвал запретить Bitcoin ради экологии
Риксбанк опубликовал отчет «Криптовалюты и их влияние на финансовую стабильность», в котором поделился результатами собственного исследования майнинга на алгоритме консенсуса Proof-of-Work.
В шведском центробанке призвали запретить Bitcoin и другие криптовалюты, добываемые с помощью Proof-of-Work, из-за влияния на окружающую среду. Согласно документу, энергопотребление такого метода майнинга равняется показателю 200 тысяч домохозяйств.
«Центробанк не имеет права говорить людям, что им делать со своим электричеством. Если бы они действительно заботились об окружающей среде, они бы закрыли свою операционную деятельность завтра утром», — сказал Cointelegraph Bitcoin-максималист Кнут Сванхольм.
В ответ на твит Риксбанка он также опубликовал видео о Bitcoin-майнинге, в котором утверждается, что затрачиваемая для добычи первой криптовалюты энергия «не тратится впустую».
По материалам: Forklog
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