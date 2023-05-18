Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики

0
Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики
Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики
Глобальной экономике предстоит сложный год, многие компании обанкротятся, считает глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск, чьи слова приводит MarketWatch.
«Впереди тяжелые 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», — заявил он во время собрания акционеров компании.
По словам бизнесмена, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее 12 месяцев, однако в следующие 12 месяцев произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет «чрезвычайно хорошо».
Читайте также
Кроме того, компания планирует представить два новых продукта, которые будут «на голову выше всего», что есть на рынке, и попытается начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.
Маск также подтвердил, что в этом году начнется продажа пикапов Cybertruck. В то же время, он опроверг слухи о своем уходе с должности главного исполнительного директора.
Акции Tesla на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,2%. С начала года капитализация компании выросла на 35,2%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.