Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики — Finance.ua

Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики 18.05.2023, 01:45

Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики

Глобальной экономике предстоит сложный год, многие компании обанкротятся, считает глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск, чьи слова приводит MarketWatch.

«Впереди тяжелые 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», — заявил он во время собрания акционеров компании.

По словам бизнесмена, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее 12 месяцев, однако в следующие 12 месяцев произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет «чрезвычайно хорошо».

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Кроме того, компания планирует представить два новых продукта, которые будут «на голову выше всего», что есть на рынке, и попытается начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.

Маск также подтвердил, что в этом году начнется продажа пикапов Cybertruck. В то же время, он опроверг слухи о своем уходе с должности главного исполнительного директора.

Акции Tesla на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,2%. С начала года капитализация компании выросла на 35,2%.

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