Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin — Finance.ua

Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin 26.05.2023, 00:19 — Криптовалюта

Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin, www.wired.com

Известный предприниматель и генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск выступил на саммите The Wall Street Journal , чтобы поделиться своими мыслями о криптовалютах, в частности о Dogecoin (DOGE).

В своем заявлении Маск предостерег инвесторов от покупки криптовалют или «вложения всех сбережений» в Dogecoin. Однако бизнесмен подчеркнул, что DOGE продолжает занимать особое место в его сердце благодаря своему юмору и ассоциации с собаками.

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На момент написания новости DOGE торговался на уровне $0,7 127, поднявшись в цене на 2,82% за последние 24 часа, согласно данным Coinmarketcap.

«никогда не поощрял инвестирование в криптовалюты». Миллиардер не впервые делает подобные заявления. В июне 2022 года он заявил , что

Маск уточнил, что принадлежащие Tesla биткоины составляют лишь небольшой процент от общих финансовых активов.

В начале этого года Маск снова попал в заголовки газет, заявив, что съест Happy Meal в прямом эфире, если McDonald’s начнет принимать DOGE в качестве платежа.

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cryptomisto По материалам:

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