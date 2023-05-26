Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin — Finance.ua

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Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin

Криптовалюта
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Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin
Илон Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin, www.wired.com
Известный предприниматель и генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск выступил на саммите The Wall Street Journal, чтобы поделиться своими мыслями о криптовалютах, в частности о Dogecoin (DOGE).
В своем заявлении Маск предостерег инвесторов от покупки криптовалют или «вложения всех сбережений» в Dogecoin. Однако бизнесмен подчеркнул, что DOGE продолжает занимать особое место в его сердце благодаря своему юмору и ассоциации с собаками.
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На момент написания новости DOGE торговался на уровне $0,7 127, поднявшись в цене на 2,82% за последние 24 часа, согласно данным Coinmarketcap.
Миллиардер не впервые делает подобные заявления. В июне 2022 года он заявил, что «никогда не поощрял инвестирование в криптовалюты».
Маск уточнил, что принадлежащие Tesla биткоины составляют лишь небольшой процент от общих финансовых активов.
В начале этого года Маск снова попал в заголовки газет, заявив, что съест Happy Meal в прямом эфире, если McDonald’s начнет принимать DOGE в качестве платежа.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
cryptomisto
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