Илон Маск посоветовал человечеству довериться его искусственному интеллекту — Finance.ua

Илон Маск посоветовал человечеству довериться его искусственному интеллекту Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

Илон Маск посоветовал человечеству довериться его искусственному интеллекту, itp.live

Глава SpaceX, CEO Twitter и основатель xAI Илон Маск заявил, что мировое сообщество должно довериться его новому стартапу, который занимается разработками в области искусственного интеллекта. Об этом миллиардер дискутировал во время очередного прямого эфира в Twitter Spaces.

«В отличие от уже имеющихся технологических конкурентов моя компания только начинает свою деятельность. Пока все действительно находится в зачаточном состоянии [в развитии xAI]», — объяснил Маск.

Он уточнил, что целью компании является «создание хорошего ИИ, которое смогло бы испытывать максимальный интерес и всегда стремилось к истине». По словам бизнесмена, его стартап по ИИ разработок столкнется с серьезной конкуренцией от OpenAI и Google.

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«…Только в отличие от этих компаний, цель xAI состоит в создании полезного ИИ, который будет сообщать о том, во что действительно верит», — отметил Маск. Бизнесмен подчеркнул, что «конкуренция сделает нейросети от разных компаний в целом более честными».

Не обошлось во время эфира и без претензий в сторону техногигантов. Предприниматель обвинил OpenAI и Google в частичной модерации своих чат-ботов на основе ИИ. Маск отметил: «Существует значительная опасность в обучении ИИ быть политкорректным и говорить не то, что он действительно считает правдой».

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Несмотря на это, Маск сам не хочет использовать открытые данные для обучения своей нейросети. Напомним, недавно стало известно, что весь контент Twitter будет использоваться для обучения «максимально интересных систем ИИ» и других решений, которые будут создаваться стартапом xAI. Миллиардер также заявил, что «каждая ИИ-организация на Земле» использовала данные Twitter для обучения своих моделей искусственного интеллекта незаконно, в свою очередь у xAI будет на это разрешение.

noworries По материалам:

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