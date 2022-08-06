Илон Маск назвал дату выхода Cybertruck и предупредил о подорожании модели — Finance.ua

Илон Маск назвал дату выхода Cybertruck и предупредил о подорожании модели Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Илон Маск назвал дату выхода Cybertruck и предупредил о подорожании модели

Основатель Tesla Илон Маск признал, что компания не сможет выпустить ожидаемый электрокар Cybertruck с обещанными в 2019 году характеристиками и ценой.

в середине 2023 года. По словам Маска, Cybertruck выйдет в массовое производство

Кроме того, глава Tesla заявил, что модель подорожает из-за сумасшедшей инфляции в мире.

«Я думаю, что невозможно было предусмотреть инфляцию, которую мы увидели», — написал Маск о подорожании Cybertruck.

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Tesla начнет устанавливать производственное оборудование для выпуска Cybertruck в течение следующих нескольких месяцев на своем заводе в Остине (Техас).

Напомним, что на момент анонса в 2019 году Cybertruck с одним электродвигателем предлагался для заказа за 39 900 долларов, версия с двумя электродвигателями стоила от 49 900 долларов, а версия с тремя моторами стоила от 69 900 долларов.

Количество предварительных заказов на Cybertruck оценивается уже более чем в $80 млрд.

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