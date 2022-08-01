Маск подал встречный иск в суд против Twitter — Reuters Сегодня 22:48 — Фондовый рынок

Маск подал встречный иск в суд против Twitter — Reuters

Илон Маск подал в суд встречный иск против Twitter.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, миллиардер подал иск 29 июля, почти сразу после того, как судья штата Делавер Кэтлин Маккормик назначила начало рассмотрения дела Маска и Twitter на 17 октября.

Текст и подробности документа пока неизвестны, однако Reuters подчеркивает, что согласно правилам суда вскоре обнародуют отредактированную версию иска.

Напомним, в конце апреля Илон Маск договорился с руководством компании о приобретении Twitter за $44 млрд. Тогда совет директоров компании единогласно одобрил это решение. Ожидалось, что сделка должна была быть закрыта до конца 2022 года.

Однако в середине мая миллиардер приостановил сделку. Тогда он пытался выяснить, сколько процентов учетных записей соцсети спамовые и фейковые, так как акции компании из-за этого падали более чем на 20%.

27 мая стало известно, что инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска. Его обвинили в попытках сбить цену сделки.

9 июля Маск отказался от сделки по покупке Twitter, поскольку компания нарушила несколько положений договора. Поэтому Twitter решил подать иск против миллиардера, назвав его действия «образцом лицемерия».

Недавно судья Кэтлин Маккормик сообщила, что рассмотрение дела начнется 17 октября и, по требованию Twitter, продлится не долее 5 дней.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.