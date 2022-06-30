Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет — Finance.ua

Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет

Илон Маск хочет создать суперприложение SuperApp, которое объединит возможности мессенджера, новостной ленты, магазинов, платежной системы и управления электромобилями. Миллиардер вдохновился примером из Китая, пишет Forbes

Илон Маск стремится в пять раз увеличить базу пользователей Twitter — до 1 миллиарда. Как это сделать — он обсудил на встрече с работниками компании. Миллиардер предлагает создать аналог китайскому суперприложению WeChat от компании Tencent.

"Нет эквивалента WeChat из Китая. Есть реальная возможность создать это",— заявил Маск.

Что известно о WeChat

Это приложение, содержащее много функций, которые люди выполняют в повседневной жизни. Там можно обмениваться сообщениями, звонить, связываться по видео, оплачивать услуги. WeChat имеет более 1 миллиарда пользователей, что делает его таким же по размеру, как TikTok и Instagram. Но WeChat — это не только общение. Суперприложение позволяет выполнять ряд других функций:

вызов такси;

покупка продуктов;

запись на прием к врачу;

приобретение страховки.

В США уже пытались создать суперприложение, в частности, Цукерберг пытался добавить услугу оплаты в Facebook. Но такие попытки были не очень успешны. Одной из причин может быть то, что в то время как в Китае более 80% взрослого населения используют мобильные платежи, в США — всего менее трети. То есть спрос на такие услуги не слишком высок.

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Илон Маск уже имеет опыт работы с платежными системами, ведь напомним, что он в свое время соучредил компанию PayPal. Планы Маска амбициозны — он хочет увеличить продажи компании Twitter до 30 миллиардов долларов в 2028 году. Такой цели невозможно добиться без масштабного расширения.

Но весомым препятствием на пути Маска может стать антимонопольная политика США. Ведь вряд ли там захотят допустить приложение, которое переманит к себе всех пользователей и станет единственным в своем роде на рынке США.

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Телеканал 24 По материалам:

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