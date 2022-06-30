Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет

Технологии&Авто
126
Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет
Илон Маск хочет создать суперприложение: каким оно будет
Илон Маск хочет создать суперприложение SuperApp, которое объединит возможности мессенджера, новостной ленты, магазинов, платежной системы и управления электромобилями. Миллиардер вдохновился примером из Китая, пишет Forbes.
Илон Маск стремится в пять раз увеличить базу пользователей Twitter — до 1 миллиарда. Как это сделать — он обсудил на встрече с работниками компании. Миллиардер предлагает создать аналог китайскому суперприложению WeChat от компании Tencent.
"Нет эквивалента WeChat из Китая. Есть реальная возможность создать это",— заявил Маск.

Что известно о WeChat

Это приложение, содержащее много функций, которые люди выполняют в повседневной жизни. Там можно обмениваться сообщениями, звонить, связываться по видео, оплачивать услуги. WeChat имеет более 1 миллиарда пользователей, что делает его таким же по размеру, как TikTok и Instagram. Но WeChat — это не только общение. Суперприложение позволяет выполнять ряд других функций:
  • вызов такси;
  • покупка продуктов;
  • запись на прием к врачу;
  • приобретение страховки.
В США уже пытались создать суперприложение, в частности, Цукерберг пытался добавить услугу оплаты в Facebook. Но такие попытки были не очень успешны. Одной из причин может быть то, что в то время как в Китае более 80% взрослого населения используют мобильные платежи, в США — всего менее трети. То есть спрос на такие услуги не слишком высок.
Читайте также
Илон Маск уже имеет опыт работы с платежными системами, ведь напомним, что он в свое время соучредил компанию PayPal. Планы Маска амбициозны — он хочет увеличить продажи компании Twitter до 30 миллиардов долларов в 2028 году. Такой цели невозможно добиться без масштабного расширения.
Но весомым препятствием на пути Маска может стать антимонопольная политика США. Ведь вряд ли там захотят допустить приложение, которое переманит к себе всех пользователей и станет единственным в своем роде на рынке США.
Смотрите лучшие каналы, фильмы, сериалы и спортивные трансляции в самом высоком качестве на OLL.TV. Пауза прямого эфира, родительский контроль, а также автоматическая ТВ-запись на 7 дней — это далеко не все плюшки, доступные зрителям сервиса. Присоединяйтесь и попробуйте сами!

Подключить ОLL.TV 📺

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.