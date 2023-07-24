Илон Маск хочет разработать кибернетическое тело для помощи людям с ампутированными конечностями — Finance.ua

Илон Маск хочет разработать кибернетическое тело для помощи людям с ампутированными конечностями Сегодня 18:36 — Технологии&Авто

Илон Маск хочет разработать кибернетическое тело для помощи людям с ампутированными конечностями

Предприниматель-миллиардер Илон Маск, известный своими проектами Tesla, SpaceX и Neuralink, представил свой последний амбициозный проект: создание кибернетического тела. Оно должно помочь комфортно жить всем, кто пережил ампутацию, или имеет другие повреждения или проблемы, пишет Inquirer

Как это должно работать?

Маск планирует объединить технологии Tesla и Neuralink для создания роботизированных конечностей, которыми можно будет управлять с помощью специализированного чипа, имплантированного непосредственно в мозг реципиента.

Такое сочетание передовых технологий, по мнению Маска, позволит людям с ампутированными конечностями восстановить свою мобильность и жить без ограничений, включая такие виды деятельности, как ходьба, бег, прыжки, плавание и выполнение всех повседневных задач.

«Было бы настоящим чудом подарить потерявшим конечности людям протезы, которые не уступают естественным конечностям и, в конце концов, даже превосходят их», — рассказал Илон Маск.

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Однако важно признать, что сейчас это только планы и стремления. Реализация этого кибернетического тела зависит от успеха испытаний мозгового чипа Neuralink, который станет основным компонентом будущего проекта. Пока не существует никаких прототипов или разработок, что делает появление такого кибер-тела скорее далекой перспективой, чем близкой реальностью.

Это вообще реально?

Следует начать с того, что сейчас Tesla и Neuralink не могут создать такие продвинутые протезы. Tesla начала создавать человекоподобного робота только в 2021 году. Кроме того, компания все еще предпринимает первые шаги в разработке приводов для машинных конечностей.

Между тем в мае Neuralink получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на начало клинических исследований на людях своего чипа для интерфейса «мозг-машина» (BMI). Однако технологическая компания еще не доказала практичность гаджета.

Обсуждать же серьезность такого заявления Илона Маска пока нет смысла, ведь если такое и возможно в теории, уровень развития технологий человечества не позволяет реализовать такой амбициозный план.

Телеканал 24 По материалам:

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